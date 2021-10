Censuur op scholen beschermt de leerlingen niet

Zittend in mijn tuin hoorde ik hun serieuze gesprek. Mijn buurjongen en zijn klasgenootje uit groep zes waren het eens dat je iemand niet voor ‘kankerhomo’ kunt uitschelden. “Want misschien heeft iemand wel kanker en gaat hij er aan dood.” Mijn buurjongen vond dat ‘homo’ niet kon als scheldwoord. “Onze buren zijn homo, en ze zijn heel aardig.” Inmiddels, we zijn een decennium verder, studeert hij, en is uit de kast.

Dat proces is zeker makkelijker voor hem geweest omdat hij ons leerde kennen als mensen van vlees en bloed, die net zulke lekkere pannenkoeken bakken als hun moeder en in het dagelijks leven op de kansel en voor de klas staan.

Niet iedereen woont naast een homostel, of in een wijk waarin homo’s probleemloos kunnen wonen. Daarom is het des te belangrijker dat kinderen leren dat de wereld anders kan zijn dan bij hen thuis of op school. Dat er mensen zijn die er andere gewoonten op na houden, die een andere herkomstgeschiedenis hebben en andere keuzes maken. Niet voor niets is diversiteit een vereiste voor het lesprogramma op scholen.

De schoolstrijd werd beslecht door een ‘uitruil’

Erik Borgman breekt een lans voor de vrijheid van onderwijs die naar zijn mening tot doel heeft die diversiteit gestalte te geven (Opinie, 8 oktober). Ik ben bang dat hij onze politieke geschiedenis niet kent.

Elk goed geschiedenisboek leert namelijk dat de schoolstrijd werd beslecht door een ‘uitruil’ tussen de confessionelen en de liberalen. De confessionelen kregen hun scholen gefinancierd, de liberalen het algemeen kiesrecht. Het doel van het bijzonder onderwijs was van meet af aan de ‘eigen’ zuil te kunnen organiseren, het eigen gedachtegoed door te geven en andere ideeën buiten te houden.

Dat dat nog steeds lukt, blijkt wel uit de censuur die bijzondere scholen af weten te dwingen bij de samenstelling van leermiddelen: in NRC Handelsblad van 9 oktober kunnen we lezen dat de uitgeverijen van schoolboeken in ons land ‘gevoelige onderwerpen’ mijden in tekst en illustraties. Niet al te veel kermis, geen dino’s en geen vrouwen op de kansel. Zo wordt het eigen gedachtegoed van refo’s of katholieken beschermd.

Maar het beschermt leerlingen niet. Leerlingen die net als onze buurjongen ontdekken dat zij ‘anders’ zijn. Of leerlingen die zich later niet goed weten te verhouden tot hun buren met een andere religieuze achtergrond of seksuele identiteit, omdat ze met die ander bewust niet zijn geconfronteerd.

Het zou Borgman sieren te redeneren vanuit het belang van de leerlingen en niet vanuit de levensbeschouwing van hun ouders.

