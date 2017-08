CDA heeft boter op het hoofd met zijn kritiek op voedseltoezicht

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen dagen veel kritiek gekregen vanwege het gebrekkige toezicht op het gebruik van anti-luizenmiddelen in de pluimveesector.

Pieter van Vollenhove, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, stelde een week geleden in het AD dat de aanwezigheid van fipronil in eieren eens te meer toont dat het toezicht op de voedselveiligheid faalt.

Ook vanuit politiek Den Haag klonk felle kritiek. De Partij voor de Dieren stelt dat de NVWA sneller had moeten ingrijpen, de SP signaleert chaos en CDA-Kamerlid Jaco Geurts noemt de door de toezichthouder gecreëerde onduidelijkheid onacceptabel. Wel voegde Geurts eraan toe dat de pluimveesector zelf goed en adequaat had ingegrepen.

Wringen

Met name de kritiek van het CDA wringt. In feite is de NVWA niets anders dan een uitvoeringsorganisatie die onderhevig is aan de prioriteiten van zittende bewindslieden. Die prioriteiten veranderden de afgelopen twintig jaar nogal eens.

Juist onder de kabinetten Balkenende (2002-2010), met CDA-ministers op Landbouw, werd het toezicht op de voedselveiligheid onderhevig gemaakt aan de belangen van de landbouw en voedingsindustrie: minder controles en regeldruk, meer verantwoordelijkheid voor de sector zelf.

De NVWA (eerder onder meer Keuringsdienst van Waren genaamd) werd overgeplaatst van het ministerie van volksgezondheid naar dat van landbouw. Onder het mom van 'toezicht op toezicht' werd de uitvoeringsorganisatie opgedragen zich te beperken tot administratieve controles en werd een groot deel van haar inspecteurs wegbezuinigd. Hoewel voedsel in Nederland en de rest van Europa nog steeds relatief veilig is, mag het geen verrassing zijn dat deze maatregelen de risico's op misstanden vergrootten.

Het is erg makkelijk de pijlen nu op de NVWA te richten

Met name in sectoren die in moeilijkheden verkeren - welke dat zijn, wisselt nogal eens - is er een verhoogde kans dat agrarisch ondernemers publieke taken als milieu en voedselveiligheid ondergeschikt maken aan economische overwegingen.

Dat is ook niet gek: ondernemers ondernemen en voor het bewaken van het publieke belang hebben we nu juist een overheid. Door het publieke belang uit het oog te verliezen en private belangen te laten prevaleren hebben het CDA en toenmalige coalitiepartners zelf boter op het hoofd.