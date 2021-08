CDA’er Ad Corten: stop met het verzet tegen het terughalen van IS-vrouwen

Barmhartigheid moet prevaleren, zeker nu duidelijk is dat het terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen de nationale veiligheid juist dient, stelt Ad Corten, CDA-lid en initiatiefnemer van www.kinderenteruguitkalifaat.nl

Terwijl alle landen om ons heen begonnen zijn met het repatriëren van hun IS-vrouwen en kinderen uit Syrië, blijft Nederland zich als enige hiertegen verzetten. Pas wanneer de rechter dreigt de strafzaak tegen een IS-vrouw te beëindigen als ze niet wordt teruggehaald, komt de regering in actie.

VVD, PVV, Forum en CDA verzetten zich tegen terughalen met het argument dat de vrouwen een gevaar vormen voor de nationale veiligheid en dat ze berecht moeten worden in de regio. Berechting in de regio blijkt echter een doodlopende weg. Het ministerie van buitenlandse zaken heeft alle mogelijkheden daartoe onderzocht en concludeert dat terughalen naar Nederland de enige reële mogelijkheid is om de vrouwen te berechten.

Terughalen is het beste voor de nationale veiligheid

Topambtenaren van AIVD en NCTV verklaren dat terughalen het beste is voor de nationale veiligheid. En het Openbaar Ministerie stelt dat het over voldoende bewijsmateriaal beschikt om de vrouwen in Nederland te kunnen berechten. Dat heeft het ook al een aantal keren met succes gedaan.

Het enige argument van de tegenstanders dat overblijft, is vergelding. Zij vrezen dat de vrouwen er bij berechting in Nederland met een lage straf van afkomen, en ze willen daarom de vrouwen en kinderen zo lang mogelijk in de kampen laten zitten. PVV-woordvoerder Markuszower zegt: “Je moet ze dus héél ver weg houden van ons, zo ver mogelijk. Syrië en Irak zijn eigenlijk niet eens ver genoeg. Ze moeten in die donkere put blijven waar ze nu zijn en nooit meer terugkomen.” Maken ze een beweging om terug te keren, dan moeten ze zo hard teruggeduwd worden dat ze niet eens meer hierover kunnen nadenken, aldus Markuszower.

De drang om de vrouwen te straffen is sterker dan de behoefte om de kinderen te redden

Het is verbazingwekkend dat het CDA zich in dit gezelschap bevindt en zich tegen terughalen blijft verzetten. Van deze partij zou je verwachten dat haar christelijke uitgangspunten een extra reden zijn om zich in te zetten voor terughalen; in ieder geval van de kinderen. Maar de drang om de vrouwen te straffen is blijkbaar sterker dan de behoefte om de kinderen te redden.

Een aantal kritische CDA-leden is daarom van plan op het partijcongres van 11 september een resolutie in te dienen waarin de partij wordt opgeroepen haar weerstand te staken. De initiatiefnemers hopen onder de 40.000 CDA-leden tenminste 25 mensen te vinden die barmhartigheid belangrijker vinden dan vergelding, en daarom de resolutie willen ondertekenen.

