CBR straft eerlijkheid depressiepatiënten niet af

Automobilisten die naar het CBR eerlijk zijn over een ooit doorgemaakte depressie zouden daardoor op hoge kosten worden gejaagd (Trouw, 31 januari). En je zou er zelfs tijdelijk je rijbewijs door kwijt kunnen raken.

Óf het CBR heeft bij mevrouw Romeijn een steek laten vallen óf haar verhaal is wat ongenuanceerd in de krant terecht gekomen. Want iemand die voor het laatst in 2012 een depressie doormaakte, en (dus) vrij is van (ernstige) depressieve klachten en trouw eventuele medicatie gebruikt, wordt geschikt verklaard voor een periode van 5 jaar.

Voorwaarde is wel dat de laatste behandeling door de psychiater meer dan een jaar geleden moet zijn en dat er geen kans is op suïcide en er sprake is van een redelijk ziekte-inzicht. In dergelijke gevallen kan worden volstaan met het invullen van een psychiatrievragenlijst door een arts. In het verhaal van Romeijn is dit waarschijnlijk de ‘andere’ (dan een psychiater) arts. De kosten voor deze keuringsartsen variëren rond de 40 euro. Nog minder dan de helft van 100 euro.

Regeling Eisen Geschiktheid

Iemand die volledig hersteld is verklaard van een depressie kan zelfs voor tien jaar (de gebruikelijke geldigheidstermijn voor een rijbewijs van iemand jonger dan 75 jaar) worden goedgekeurd. Aldus de Regeling Eisen Geschiktheid 2000, waarop het CBR al haar beslissingen baseert. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan is een rapport van een psychiater vereist. De kosten hiervoor bedragen 84,29 euro voor vijftien minuten keuring en vijftien minuten voorbereiding en het opstellen van het rapport. Als er meer tijd voor het gesprek nodig is, kost dat 42,14 euro per vijftien minuten. Voor de voorbereiding en het rapport mag maximaal twee keer een toeslag van 40,96 euro per vijftien minuten in rekening worden gebracht.

Genoemde bedragen zijn exclusief 21 procent btw. Deze tarieven waren vroeger aanzienlijk hoger, maar zijn de laatste jaren door de Nederlandse Zorgautoriteit omlaag gebracht. Toch kan het natuurlijk nog aardig oplopen, maar om nou te spreken van honderden euro’s …

Overigens heeft het in het algemeen geen zin de huisarts in een brief voor het CBR te laten verklaren dat je prima in staat bent om auto te rijden.