Catalanen lijden aan onafhankelijkheidsverdwazing

Vijftien jaar geleden wisten ze dat in ieder geval nog niet. Toen was hoogstens zo’n twintig procent van de kiezers te porren voor echte onafhankelijkheid: ongeveer hetzelfde percentage dat nu in Baskenland afscheiding van Spanje eist. En daar was het er decennia lang pas écht heet aan toegegaan, met meer dan achthonderd moorden op conto van de ETA.

Lees verder na de advertentie

Verandering kwam er in Baskenland pas toen de nationalistische partijen die er jarenlang de dienst hadden uitgemaakt op een zijspoor werden gezet door een ‘paarse’ coalitie van socialisten en conservatieven. Niemand gaf er een stuiver voor. Maar de coalitie hield stand en het nationalistische blok was gebroken – inclusief de halfslachtige houding die het altijd tegenover het terrorisme had ingenomen.

Machiavelli wist het al: voor wie een volk achter zich verzamelen wil is niets zo geschikt als een duidelijke vijand

Nu maakt Baskenland de rekening op van zoveel jaren ontwrichtende strijd. Wat het onafhankelijkheidsstreven werkelijk betekende wordt aangrijpend beschreven in de roman Patria van de Baskische schrijver Fernando Aramburu. In Spanje zijn er inmiddels bijna een half miljoen exemplaren van verkocht. In het voorjaar wordt de Nederlandse vertaling verwacht: verplichte kost van ieder die nog sympathie voelt voor welke ‘koppige’ onafhankelijkheidsbeweging in Europa ook.

Separatisme Verscheurde families, een verwoestende ‘revolutionaire belasting’, angstig zwijgen en sociale uitsluiting, niet van wie de moorden begingen maar van wie er het slachtoffer van waren: dat was de lelijke werkelijkheid van het separatistisch idealisme. In Catalonië heeft zich dat tot nu toe beperkt tot het beschimpen en bespuwen van de voorvrouw van het verzet tegen de afscheiding, Inés Arrimadas, elke keer wanneer zij zich buiten de deur waagde – maar de gemoederen zijn verhit. Arrimadas is de grote overwinnaar van de verkiezingen. Haar partij ging van bijna 18 naar ruim 25 procent van de stemmen. Maar de macht van het separatisme werd er niet door gebroken. Met ruim 47 procent van de stemmen verloor het weliswaar twee zetels maar behield dankzij het districtenstelsel een krappe meerderheid in de volksvergadering. Laten we ons geen illusies maken. De Catalaanse on­af­han­ke­lijk­heids­wens is geen spontane volksbeweging. En dus is de impasse nog net zo compleet als ze voor de verkiezingen was en zijn de hoog opgezweepte politieke passies nog lang niet bedaard. Want laten we ons geen illusies maken. De Catalaanse onafhankelijkheidswens is geen spontane volksbeweging. Ze is zorgvuldig gecreëerd en georchestreerd door de nationalistische partijen die de basis van hun macht (en de daarmee gepaard gaande corruptie) zagen afbrokkelen en hun gematigde beleid inwisselden voor een ramkoers. Machiavelli wist het al: voor wie een volk achter zich verzamelen wil is niets zo geschikt als een duidelijke vijand. In dit geval ‘Spanje’ als kwaadwillende ‘buitenlandse’ macht.

Ontnuchtering Dankzij de vertekende volksvertegenwoordiging van het districtenstelsel ligt de bal nu opnieuw in het separatistische kamp. Of zo’n regering veel kans op succes heeft betwijfel ik. De twee grootste partijen daarbinnen houden elkaar vrijwel in evenwicht en dat vertroebelt de vraag wie er eigenlijk de dienst uitmaakt. Te meer niet omdat tegen alle verwachtingen in de voormalige regiopresident Puigdemont nipt als sterkste uit de bus kwam. Hoewel zijn concurrent/compaan Junqueras prompt zijn steun aan hem uitsprak, is frustratie nooit een goede basis voor vertrouwen. Uiteindelijk zal de ontnuchtering van de Catalanen zelf moeten komen – en dat kan nog wel even duren. Hoe dwaas en nadelig het onafhankelijkheidsstreven ook mag zijn, politieke passies krijg je niet gemakkelijk terug in hun doos van Pandora. Ook de Brexit, waarvan de consequenties langzaam duidelijk worden, heeft nog niet geleid tot een massale verschuiving in de politieke opinie. De nadelen treffen bovendien allereerst de politiek zwaksten. De ruim drie miljoen Britten die in Europa wonen (en de zwaarste klappen voelen) mochten niet meestemmen bij het referendum. De stem van arbeiders wier baan door de uittocht van Catalaanse bedrijven direct worden bedreigd, weegt onder het kiesstelsel minder zwaar dan het separatistisch sentiment in het agrarische achterland. Wanneer het op diep beroerde gevoelens aankomt, staat de homo economicus een stuk zwakker dan de theorie vaak wil – zo beginnen economen langzaamaan te ontdekken. In de politiek is het niet anders. Dat stemt soms hoopvol (gelukkig is geld niet allesbestierend) maar soms pakt het ongelukkig uit. Door de overtuiging van eigen superioriteit en uitzonderlijkheid waarvan het nationalisme het hebben moet, laat het gemoed zich graag kietelen. Ontnuchterd wordt niemand graag en meestal komt daar zwaar geschut aan te pas. Baskenland weet welke prijs het daarvoor heeft moeten betalen. Catalonië alleen nog maar voor de helft. De andere, spraakmakende helft lijkt aan dat besef nog lang niet toe.