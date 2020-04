Cancel 5 december en dood twee virussen tegelijk

Wij Nederlanders zijn anders dan de Spanjaarden. We vinden onszelf eigenwijzer, slimmer, volgzamer en braver. Daarom zitten we in een intelligente lockdown. Maar deze is wat mij betreft niet intelligent genoeg. Daarom wil ik onze braafste meester Rutte vragen om alle festiviteiten tot het einde van het jaar, inclusief dat ene grote (volks)feest in december, te cancellen. Hiermee doodt hij twee virussen in één klap. Hij redt ons van corona en van het steeds groter ­groeiende haatvirus racisme. Om verdere verspreiding hiervan te voorkomen, is het raadzaam om de bekendste Spanjaarden in december ­gewoon thuis te laten.

Begrijp me niet verkeerd, ik houd enorm van volksfeesten en met name Bevrijdingsdag en Keti Koti ga ik enorm missen. Dit zijn, net als Koningsdag, de kroonfeesten die het land verbroederen, die bezinning geven en ons herinneren aan ons tragische verleden. Daarnaast zijn er feesten die ik niet per se ga missen, maar waar ik wel van geniet omdat ze ons jaarlijks vrije dagen geven. Denk aan Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Kerst en Nieuwjaar.

Deze pandemie is een wake-upcall en laat zien dat we ondanks onze verschillen toch een grote familie zijn. Veel te lang zijn we als samen­leving vergeten dat de essentie van het leven draait om je familie, vrienden en om naastenliefde. Waarden die niet in geld zijn uit te drukken.

Dankbaarheid is een groot goed

Mensen die al jaren denken dat ze onmisbaar zijn op hun werk, realiseren zich ineens dat het werk ook zonder hen doorgaat. Als je hieraan twijfelt, stel deze vraag dan eens aan de mensen die van de ic komen en het virus hebben overleefd. Of aan onze ouderen die nu een bezoekverbod hebben. Ze zullen je zeggen dat niet alleen hun werk, maar hun relatie tot de ander en de emotionele saamhorigheid het leven mooi maken.

Hoe erg deze pandemie ook gaat worden, overlevers mogen na afloop niet vergeten dankbaar te zijn. Degenen die oorlogen hebben meegemaakt, weten dat dankbaarheid een groot goed is. Leven in vrijheid en vrede is niet alleen een festival dat op 5 mei gretig wordt gevierd. Vrede en vrijheid zouden wij dagelijks moeten koesteren.

Helaas zijn er altijd dwazen in volgende generaties die deze pandemie als hoax zullen bestempelen. Net als hoe er over het tragische slavernijverleden wordt gedacht. We willen beladen thema’s in onze gemeenschappelijke geschiedenis liever vergeten. Zo zou deze pandemie ook snel vergeten worden, als we onze normale leven weer gaan oppakken. Dat is niet intelligent.

Niet wij zijn de winnaars, maar de natuur

Over een paar maanden is de pandemie hopelijk voorbij en zullen we juichen als winnaars. Het lijkt alsof niet wij de grote winnaars zijn, maar de natuur. Terwijl wij naar de hoek zijn gestuurd om na te denken, is de natuur hard bezig om zich te herstellen. Als we weer buiten mogen spelen, vraagt de natuur ons om duurzamer te gaan leven. Dit betekent dat we stapjes terug moeten doen. Minder consumeren, bewuster worden van onze persoonlijke footprint, reflecteren over het leven en nadenken over de lucht die we in- en uitademen. De aarde is niet van ons, we hebben deze in bruikleen. En alles wat je leent moet je netjes teruggeven en zonder schaafwonden achterlaten voor de volgende generatie.

Ik vrees met grote vreze dat we het anders gaan aanpakken als de pandemie over is. Het nieuwe normaal gaat meteen de prullenbak in. Onze intelligentie keldert, jihadisten zullen herrijzen, onze consumptiemaatschappij gaat op volle toeren draaien om de schade in te halen en onze actievoerders pakken de draad weer op. Ook zal ons grootste volksfeest in december, het liefst zonder aanpassingen, uitbundig gevierd worden. Hiermee wordt de intelligentie in onze lockdown slechts een schijnvertoning.

Babah Tarawally is schrijver, columnist en programmamaker. Voor Trouw schrijft hij om de week over (verborgen) discriminatie en racisme, maar vooral over manieren om elkaar op dit thema te kunnen verstaan. Lees ze hier terug.