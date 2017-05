Campagnejournalistiek hoort op de opiniepagina

Of het nu gaat om rekeningrijden in het verleden ('autootje pesten') of een mogelijke deelname van GroenLinks aan een coalitie (gevaar!): als het nodig is, trekt de krant alle registers open om het dreigende onheil te bevechten. Actiejournalistiek uit de rechtse onderbuik. Ideologisch staan de weblog GeenStijl en Dumpert dus niet zo ver af van de krant, die met elkaar in één concern zitten, alleen zijn ze veel extremer.

Niettemin was het een gotspe dat de chef van de parlementaire redactie van De Telegraaf, Wouter de Winther, deze week bij tv-programma 'Pauw' bijna schouderophalend opmerkte dat 'iedereen campagnejournalistiek bedrijft'. Aanleiding hiervoor was de in NRC Handelsblad en de Volkskrant gepubliceerde petitie, ondertekend door een flink aantal vrouwelijke (opinie)journalisten, waarin adverteerders werd opgeroepen niet meer te adverteren op de weblogs GeenStijl en Dumpert, vanwege hun ongebreidelde seksisme jegens vrouwen.

Deze petitie was een gevolg van artikelen van NRC-columniste Rosanne Hertzberger en Volkskrant-collega Loes Reijmer, die het seksisme van de sites aan de kaak stelden. GeenStijl reageerde vervolgens met een vraag aan haar lezers of ze Reijmer zouden 'doen', waarna het virtuele riool leeg liep met verkrachtingsfantasieën en andere ideeën van lezers over Reijmer.

Objectiviteit

Toch ben ik geneigd De Winther in dit geval niet helemaal ongelijk te geven. Beide kranten wekten in ieder geval bij de eigen lezers de indruk achter de petitie te staan en daarvoor de kolommen open stellen. Maar - dat moet ook gezegd - NRC en Volkskrant hebben het wel volgens de journalistieke regels gedaan. De petitie werd gepubliceerd op de opiniepagina's en de standpunten van de kranten stonden in het commentaar. In de verslaggeving werd hoor- en wederhoor toegepast. In de krant althans, op de internetsites was het onderscheid minder helder.

Maar de scheidslijnen tussen verslaggeving, opinie en mening moeten helder blijven

Kranten die objectiviteit en journalistieke waarden hoog in het vaandel hebben staan, moeten de scheidslijn zorgvuldig bewaken, ook al heb je inhoudelijk sympathie voor de actie. 'Was dit een campagne van de NRC? Nee maar het leek er wel veel op...', luidde de kop boven het artikel met gelijke strekking van NRC-ombudsman Sjoerd de Jong. Die indruk hadden lezers van de krant ook, meldt hij. Tientallen lezers zegden hun abonnement op, omdat ze niet gediend waren van campagnejournalistiek in hun krant. Dit overkwam Trouw in 2008 toen de krant een manifest van twee pagina's plaatste over de harde toon in het integratiedebat.