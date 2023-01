‘Café Twitter’ is een grimmige zuipkeet 

Rudy van Belkom beargumenteert dat Twitter een kroeg is op het dorpsplein (Opinie, 2 januari). Naar mijn mening is het eerder een grimmige zuipkeet die steeds meer overlast veroorzaakt op het dorpsplein der democratie.

Het kabinet probeert het dorpsplein schoon te houden door partijen die een gevaar vormen voor onze democratie te verbannen uit de Kamer. Zoals minister Hanke Bruins Slot (CDA) stelde: ‘De democratie staat onder druk’. Zeker waar, maar politieke partijen verbieden die de democratie bedreigen is enorm beladen en kan tot grotere polarisatie leiden. Is het niet beter om te kijken naar de oorzaak van de escalatie?

De laatste jaren zijn Kamerleden steeds actiever geworden op Twitter, vaak met de intentie om daarmee dichter met het volk in contact te staan. In theorie zou zo’n platform inderdaad van maatschappelijke waarde kunnen zijn, maar in werkelijkheid is het klinkklare onzin.

Steeds diepere loopgraven

Op Twitter wordt iedere poging tot toenadering, discussie en nuance afgestraft met persoonlijke beledigingen. Het is een plek waar mensen op zoek gaan naar bevestiging van hun mening, met steeds diepere loopgraven als gevolg. In plaats van een buurthuis waar ruimte is voor gesprek en discussie, kun je Café Twitter niet inlopen zonder dat er bier tegen je hoofd gegooid wordt. Zoals Lisa van Ginneken (D66) schreef: Twitter is een plek van haat.

Inderdaad, het wordt steeds duidelijker dat Twitter een dystopische draaikolk is van haat, manipulatie en misinformatie, met steeds heftigere gevolgen. Donald Trump die zijn volgers ophitste om het Capitool te bestormen, de nazivlag die FvD’er Pepijn van Houwelingen fotoshopte achter twee ministers en de vrouwenhaat van Andrew Tate zijn slechts enkele voorbeelden van de giftige bagger die uit de ramen van Café Twitter op het dorpsplein terechtkomen.

Natuurlijk kunnen politici oproepen fatsoenlijk met elkaar om te gaan op sociale media. Goed bedoeld, maar kansloos – het tij op Twitter is onomkeerbaar. Café Twitter wordt nooit een buurthuis. Het blijft een kroeg vol treurige vrouwenhaters en swastikafotoshoppers, zeker met Elon Musk achter de bar.

Om de democratie te waarborgen moeten we kijken naar de oorzaak van het escalerende debat. Om te voorkomen dat de Tweede Kamer straks niet meer te onderscheiden is van de ongezelligste kroeg ter wereld, moet Twitter worden verbannen uit het politieke debat.

