C02-reductie? Vergeet het veen niet

Deze maand komt minister Wiebes met zijn opzet voor een nieuw, landelijk klimaatakkoord (Trouw, 2 februari). Dit klimaatakkoord zal veel breder worden dan het vorige. Ook de landbouw zal mee moeten doen om de afspraken die gemaakt zijn in Parijs te halen.

Naast de meest logische maatregel in de landbouw, het verkleinen van de veestapel, willen wij alvast nog een suggestie doen. Een maatregel waarvan wij denken dat er breed draagvlak voor zal zijn: CO2-opslag in veen.

Tien Nederlanders

Grote delen van laag Nederland, zoals bijvoorbeeld in (Amsterdams) Waterland, maar ook in Zuid-Holland en Friesland, hebben een veenbodem. Dat veen is aan het verdwijnen doordat het oxideert – verbrandt – en het stoot daarbij tonnen CO2 uit; elke hectare net zo veel als tien Nederlanders. Dit komt doordat het water uit het veen wordt weggemalen. Voor boeren is een natte veenbodem een handicap. Zij kunnen minder vaak maaien omdat de zware machines bij een natte bodem niet het land op kunnen. Daarom wordt het waterpeil in grote delen van Nederland verlaagd en klinkt het veen steeds verder in. Lokale overheden kampen met enorm oplopende kosten voor bijvoorbeeld het verzakken van wegen.

Ook de natuur heeft last van deze overbemaling. Weidevogels gedijen in nat weiland en het verlagen van het waterpeil is een van de oorzaken van de afname van grutto’s, scholeksters en tureluurs in onze veenweiden.