Buurman Roberto uit Italië klaagt over vluchtelingen. Het zijn er inmiddels 5,56 miljoen

Je moet met de videodienst van Messenger uiterst voorzichtig omgaan als in je jaszak een belletje rinkelt. Voor je het weet krijg je op je smartphone de rood aangelopen tronie van een ontevreden lezer te zien die je de huid vol scheldt. Terwijl dit ook via een geschreven bericht kan. Dinsdag bijvoorbeeld liep een zekere Joost G. leeg op mijn schermpje: “Wat een smerige rat ben jij eigenlijk hé. Echt een laffaard (sic). Karma krijgt jou nog wel’. Een boze boeddhist?

Maar toen van de week de naam van Roberto op mijn tablet verscheen, kon ik de videoverbinding niet weigeren.

Roberto!

Mijn benedenbuur in Italië had me nooit eerder om een videopraatje gevraagd. Roberto is een uiterst sympathieke buurman die op zijn 48ste nog steeds bij zijn moeder woont. Met zijn grijze staart en nonchalante voorkomen zou hij best een plek kunnen claimen tussen Koos Koets en Robbie Kerkhof, de ‘oudere jongeren’ van Koot en Bie. Maar sinds de dood van zijn vader, eerder dit jaar, moet hij in zijn eentje de kleine tabakswinkel van de familie runnen. Een helse job, zonder vrije zondagen of vakantie, en in het hoogseizoen werken tot één uur ’s nachts. Veranderd is hij hierdoor zeker: minder vrolijk, meer preoccupato, een tikkeltje zwaarmoedig.

Maar klaarblijkelijk zocht Roberto nu meer de journalist op dan de tijdelijke buurman die af en toe van die lekkere quiches voor hem bakt. Hij klonk geagiteerd: of ik het niet ook schandelijk vond, al die aandacht voor die migranten aan de Poolse grens? En dat terwijl Italië nu al meer dan tien jaar bezwijkt onder een armada van gommone (rubberboten) uit Afrika?

Roberto haalde vanachter zijn toonbank een Italiaanse krant tevoorschijn. Ik herkende op de voorpagina dezelfde foto die mijn eigen Trouw maandag had gepubliceerd: het uitpuilende schip Sea-eye 4 dat meer dan 800 asielmigranten naar Sicilië bracht.

Ik probeerde hem het verschil uit te leggen: achter die rammelende boten in Italië stond geen Loekasjenko te duwen en ook geen Poetin op de uitkijk. Bovendien: was de Italiaanse maffia niet dolblij met al die immigranten waarvan hulpgelden van de staat met miljoenen werden weggesluisd? Wist hij soms niet meer hoe maffiabaas Salvatore Buzzi ooit door de carabinieri werd betrapt terwijl hij aan de telefoon opschepte: “Die migranten brengen veel meer op dan de handel in drugs”?

Roberto werd nog bozer. Hij vloekte over die ‘oneindige stroom vluchtelingen’ en al die buitenlanders die van Italië ‘geleidelijk aan een ander land maken’. Er stonden nu drie klanten voor hem, zei hij, en de video moest uit. Overdrijven is ook een Italiaans vak, zuchtte ik. En om mijn gelijk te bewijzen dook ik prompt in de officiële statistieken van de Italiaanse overheid.

Ik werd er even stil van. In de laatste zeven jaar zijn in Italië meer dan 700.000 migranten met bootjes aan land gekomen. In 2004 had Italië in Europa verhoudingsgewijs een van de laagste aantallen buitenlanders: 1,9 miljoen. Nu, 17 jaar later, zijn dit er 5,56 miljoen. Ik zal over een paar maanden een extra quiche bakken voor Roberto.

