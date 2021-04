Alleen als de cijfers het toelieten, kon er misschien versoepeld worden. Die boodschap van demissionair premier Rutte op de persconferentie van een week geleden leek helder. Grafieken van besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en bezetting van de ic’s zouden naar beneden moeten gaan, en dan konden er wellicht terrassen open, of winkels. Een week later komen die versoepelingen er, maar een blik op de coronacijfers leidt tot verbazing. Van een daling is geen sprake. En dat ondanks de lockdown, ondanks de avondklok, ondanks de andere beperkingen en, minstens zo belangrijk, ondanks dat er steeds meer mensen gevaccineerd zijn, want met dat laatste gaat het best goed.

Dan is het vreemd dat het kabinet nu toch versoepelingen heeft afgekondigd. En niet eerst de terrassen en de winkels laat opengaan met handhaving van de avondklok, zoals eerder was uitgestippeld, maar die avondklok ook gelijk afschaft.

Te veel mensen zoeken zelf maar hun weg in het woud van coronaregels

Het past in een patroon waarin de burger het zicht kwijtraakt op de aanpak van corona. De ene week is er perspectief op terugkeer naar een samenleving die winkelt, van de horeca geniet en naar festivals gaat. De andere week waarschuwen virologen en zorgdeskundigen voor snelle stijging van besmettingscijfers en een te zware belasting van de zorg. Burgers zijn te veel heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees, en gevoed met te veel tegenstrijdige informatie. De veranderingen volgen elkaar zo snel op dat te veel mensen zelf maar hun weg in het woud van coronaregels zoeken. Want dat zien we gebeuren.

Die verwarring is er natuurlijk niet alleen in Nederland. Ook elders veranderen de regels, of zijn er vanuit de landelijke overheid andere instructies dan in sommige regio's. Een aanpak van een pandemie is voor iedereen nieuw, met vaccins die niet eerder op langere termijn beproefd zijn en met virusmutaties waarvan niemand nu kan weten hoe ze uitwerken.

Beleid waarmee het kabinet de burger laat hotsebotsen

Maar juist daarom is consistentie belangrijk, wil je als overheid de burgers meekrijgen in beleid dat deels niet te handhaven is en waarbij de discipline van het eigen gedrag zo belangrijk is. Die discipline wordt niet geholpen met beleid waarmee het kabinet de burger laat hotsebotsen op weg naar de beheersing van het virus. Het is alles welbeschouwd nog een wonder dat naar verhouding een groot deel van de Nederlanders zich goed aan de regels houdt, of zelfs voorzichtiger is dan zou moeten.

We zijn nog niet van corona af. Daarom moet het beleid er wel op gericht zijn om het gros van de burgers, zoals ondernemers, zorgmedewerkers en onderwijspersoneel, mee te krijgen. Die burger van week tot week laten jojoën tussen hoop en vrees helpt daarbij niet. Daarvoor is een consistenter beleid nodig.