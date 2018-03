Burgers horen de staat te wantrouwen, daarom stem ik tegen de sleepwet

Daarvoor hebben we een heel systeem opgetuigd dat de rechtsstaat heet, met scheiding der machten en onafhankelijkheid van de rechtspraak. Dat systeem beschermt onze rechten en garandeert onze vrijheid. Maar de wereld is slecht en dus worden wij bedreigd door het terrorisme met politiek en religieus geïnspireerde aanslagen op onschuldige burgers. Nu valt het hier alles bij elkaar in de praktijk nogal mee, maar in Bagdad wil je wat dat betreft niet wonen. Toch bestaan er in feite geen grenzen voor terreur.

De overheid dient de privacy te beschermen en niet te schenden

Dat is een van de redenen waarom we bij onze stemoproep ook een verzoek hebben gekregen te stemmen over de vraag of we de zogenaamde sleepwet een goed idee vinden. Nu is die wet al sinds 1 januari van kracht en is het referendum inmiddels afgeschaft. Deze exercitie is dus wat men noemt mosterd na de maaltijd, maar toch is het zinvol over de kern van de zaak te blijven discussiëren, zolang het nog kan. Waar eindigt de bevoegdheid van de overheid om zich met mijn privé-aangelegenheden te bemoeien?

Gisteren publiceerde Trouw een uitgebreid stuk over de pro’s en contra’s. Voor het gemak geef ik een samenvatting en een stemadvies, dat u uiteraard niet hoeft te volgen. In de sleepwet is voorzien dat in een gebied waar een ‘target’ zich bevindt, alle gegevens die via de kabel gaan mogen worden verzameld, gezeefd, bewaard, bewerkt en bekeken. En reken maar dat ons hele leven net zo gedetailleerd uit het glasvezel opdoemt als een realistische roman. De bijvangst wordt naar men zegt teruggegooid. De rest blijft beschikbaar. Daarnaast wordt er een aparte DNA-bank opgericht voor de AIVD, waar DNA-profielen van onschuldige burgers kunnen worden bewaard en dus gebruikt, ook nadat het DNA-materiaal is verwijderd.