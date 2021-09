Burgemeesters moeten de coronapas steunen

Alweer leidt een coronamaatregel tot gemor over de handhaving. Dit keer gaat het over de horeca die gasten moet vragen om een coronapas te tonen, in de vorm van een QR-code op een telefoon of op papier. Het is een van de maatregelen die samenhangen met het opheffen van de anderhalvemeterregel. Als in een ruimte iedereen vrij van corona is, kunnen de tafels en stoelen weer dichter bij elkaar staan. Het tonen van die pas geldt ook voor bioscopen, theaters, schouwburgen en bij stadions waar professionele sportwedstrijden gehouden worden.

Het doel van het verplicht stellen van zo’n extra toegangsbewijs is natuurlijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen ziek worden van Covid-19. Een effect van het invoeren ervan lijkt ook te zijn dat twijfelaars alsnog besluiten om zich te laten inenten, om van die vervelende testen af te zijn. Toeval of niet, zodra deze maatregel van het kabinet bekend werd, merkte de GGD bijna een verdubbeling van het aantal aanmeldingen voor vaccinaties.

Geen problemen in Duitse horeca

Dat kan bijvangst zijn van die maatregel en reden genoeg om de toegangsvoorwaarden voor de horeca en andere gelegenheden aan te houden. De Duitse horeca heeft hier nu twee weken mee gewerkt en zegt er geen problemen mee te hebben. In de Nederlandse horeca is nogal wat verzet. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft al aangekondigd deze maatregel alleen te handhaven is als er sprake is van bijzondere en gevaarlijke situaties. De stad heeft niet genoeg boa’s en politieagenten. Ook burgemeesters van andere steden hebben laten weten niet permanent te controleren of de horeca wel om een pas vraagt.

Dat is een ongewenste reactie. Aandacht voor het probleem van de handhaving leidt af van wat de kern en het doel van het invoeren van de coronapas is. Van burgemeesters mag verwacht worden dat die een maatregel die vanuit het kabinet komt en die veiligheid en gezondheid tot doel heeft, steunt of ondersteunt en niet ondermijnt door de handhaving ervan centraal te stellen.

Even een vergelijking met de snelheidslimiet op wegen. Handhaving daarvan gebeurt deels door techniek: trajectcontrole en flitspalen, en deels door agenten die vanuit een auto het verkeer observeren. Dat is geen honderd procent dekking, dat is ook niet mogelijk. De maatregel zorgt ervoor dat veel automobilisten zich aan de snelheidsbeperking houden. En daar gaat het om. Of er wel overal genoeg gehandhaafd wordt, is geen voorwaarde voor het bestaan ervan.

Zoals flitspalen bijdragen aan de veiligheid op de weg, zo doet de QR-code dat in de horeca. Voorlopig is dat dan ook een prima middel.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.