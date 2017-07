Burgemeesters benoemen is een geperverteerd systeem waar Nederland zich voor moest schamen

Woensdag stond Geert Wilders in Arnhem naast een spandoek waarop stond geschreven: ‘Geen Arnhemmistan, we raken ons land kwijt’. Hiermee protesteerde de PVV-leider tegen de benoeming van Nedermarokkaan Ahmed Marcouch als burgemeester van deze stad. Wilders schetste van de PvdA’er Marcouch een profiel dat nogal selectief is: aanhanger van de moslimbroeders; een man die jaren geleden een haatimam probeerde uit te nodigen die homo’s de doodstraf wenste; een lokale bestuurder die een soort moslimenclave in Amsterdam wilde stichten.

Maar je kunt ook op een andere manier shoppen in de Marcouch-winkel. De oud-politieman en -Kamerlid is ook de man die tot wanhoop en boosheid van een deel van de Marokkaanse gemeenschap, homoseksualiteit bij moslims aanvaardbaar probeerde te maken. Hij voer op een homoboot tijdens de Gay Pride. Hij wordt gehaat door salafisten, waarvan hij de leer in een Kamermotie wilde laten verbieden en kreeg een bijna fatwa aan zijn broek van Haagse imam Fawaz Jneid. Hij demonstreerde tegen de aanslag op Charlie Hebdo.

In 2008 zei Marcouch in Het Parool over zijn eigen islam: “Hoe kan een religie barmhartig zijn en tegelijkertijd een moordmachine? Elke kennis begint bij twijfel”. Zeker, ik geloof best dat de geheime droom van de vrome moslim Marcouch een Nederland is waar een milde vorm van de islam door de meerderheid wordt omarmd. Zoals een SGP-burgemeester (er zijn er maar zes in Nederland) best mag hopen op een christelijk-orthodox Nederland. We weten toch wel dat dit in beide gevallen niet zal gebeuren.

Geperverteerd systeem

De actie van Wilders was arbitrair, onjuist en duidelijk ongepast. Maar er is wel wat af te dingen op de benoeming van Marcouch, maar dan op politiek vlak. Nog maar vier maanden geleden tijdens de Kamerverkiezingen leed de PvdA in Arnhem een historische nederlaag. De partij kreeg een pak slaag en kelderde van de eerste naar de zevende plek. In percentages was de aframmeling nog pijnlijker: van 31,8 procent van de stemmen naar 6,4. Au! Tegelijkertijd werd Marcouch de Kamer uitgebonjourd. De PvdA die rond de 10 tot 12 zetels stond in de peilingen, gunde hem niet meer dan een 13de plek op zijn lijst. Dat wil zeggen dat Arnhem de burgemeester van een vermorzelde partij krijgt, een electoraal mislukte politicus die het ook niet lukte om op eigen kracht in de Kamer terug te komen.

Burgemeesters benoemen is een ondemocratisch en geperverteerd systeem waar Nederland zich best voor mag schamen. Hier worden verliezers en brekebenen met gemak gerecycled. Van de 342 Nederlandse burgemeesters behoren 287 tot de Bende van Drie, CDA, VVD en PvdA. Dit is 83,9 procent terwijl die drie partijen bij de laatste verkiezingen niet meer dan 39,37 procent haalden. Partijkartel, zei de pianospeler. En geef hem eens ongelijk.