Buren gaan samen naar de supermarkt, terwijl dit niet mag

Beste Beatrijs,

Mijn man en ik zijn gepensioneerd en wonen in Frankrijk. Tijdens de coronacrisis zijn er strikte veiligheidsmaatregelen van kracht, ook voor het normaal al stille platteland: zo min mogelijk de weg op en niet met meer dan één persoon boodschappen doen. Een Nederlands stel van even verderop heeft er, naar eigen zeggen, ‘maling aan’ en gaat toch samen naar de hypermarché op een half uur rijden, want ‘er wordt toch niet gecontroleerd’. Wij thuis gaan om de beurt naar het dichtstbijzijnde supermarktje. Zijn wij nou heilige boontjes? Net kreeg ik een app met een uitnodiging voor een barbecue na de lockdown, een enorm ding vol met worsten. De lust is mij vergaan om met deze mensen om te blijven gaan. Hoe zal ik hun dat ­beleefd duidelijk maken? Mijn man en ik zitten op één lijn, gelukkig.

Maling aan regels

Beste Maling aan regels,

Samen naar winkels gaan is niet voor niets verboden: dit gedrag draagt bij aan de virusverspreiding. U kunt uw kennissen hier nog eens op attenderen, mocht u hen toevallig buiten tegenkomen tenminste. Bij elkaar op bezoek gaan is op het ogenblik niet comme il faut, dus dat zal er niet van komen, en een corrigerend appje hierover sturen lijkt niet nodig. Ze weten het heus wel en u krijgt alleen maar ruzie, als u speciaal gaat bellen of appen om hun de les te lezen. Wat de barbecue betreft, het kan nog wel even duren voordat die ervan komt. Tegen die tijd smacht u misschien wel naar iets sociaals, en dan zal er ook heus wel iets anders te eten zijn dan alleen maar lappen vlees en worsten. Als u er dan nog steeds geen zin in hebt, zegt u vriendelijk af. Dat is op dit moment een voorbarige actie.