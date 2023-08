Bureaucratie: 1200 euro kosten om 400 euro kwijt te schelden

‘Ik wilde helemaal geen bijstand aanvragen, maar jullie dwingen mij om hier te zijn”, vertelde ze. Een van de eerste vragen die ik stelde was altijd: “Hoe vindt u het om hier te zijn?” Laten we het eerst hebben over hoe het voelt om met mij in de spreekkamer te zitten, was de gedachte, ­zodat de eventuele emoties rondom het ­gesprek niet steeds ruis blijven veroorzaken.

Iemand die ‘ik heb er niet van kunnen slapen’ of ‘ik heb er zo tegen opgezien’ zegt, geeft al een aanknopingspunt voor waar de pijn zit en waar het gesprek over moet gaan.

Ze werkte parttime in een kledingzaak en verleende mantelzorg aan haar bejaarde moeder, waarvoor ze vanuit het pgb betaald kreeg. Dat geld zorgde er al een aantal jaren voor dat ze rond kon komen en voor haar moeder kon blijven zorgen. Het gaf haar rust en meer wilde ze verder niet van het leven. Ze had kwijtschelding aangevraagd voor de gemeentelijke belastingen, maar die was afgewezen. Ze zat dit kalenderjaar bijna 20 euro onder de bijstandsnorm.

‘Waarom moeten jullie kunnen zien wat ik voor mezelf koop?’

De ambtenaar die ze over de afwijzing had gesproken, adviseerde haar om eerst een aanvulling aan te vragen en dan terug te komen. Ze had dat eerst een aantal ­weken geweigerd, want het idee dat ze bijstand zou moeten aanvragen, waar ongetwijfeld allerlei verplichtingen aan vast­zaten, stond haar ontzettend tegen. Maar zonder de kwijtschelding zou ze helemaal in de knel komen met haar rekeningen, die ze nu al met moeite kon betalen.

“Ik wil geen bijstand. Ik wil hier helemaal niet zijn. Waarom moet ik jullie in­zage geven in mijn bankafschriften? Waarom moeten jullie kunnen zien wat ik voor ­mezelf koop? Over vijf jaar ga ik met pensioen. Ik wil gewoon mijn rekeningen kunnen betalen en voor mijn moeder kunnen zorgen. Zo’n moeilijke opgave zou dat niet moeten zijn in deze fase van mijn leven”, benadrukte ze met tranen in haar ogen.

Haar aanvraag werd afgehandeld, en met haar toekenningsbeschikking kreeg ze uiteindelijk ook de kwijtschelding voor de ­belastingen. We rekenden uit dat deze hele ­casus inclusief de personele kosten en uren die het vereiste om alles te behandelen, de overheid bijna 1200 euro had gekost om 400 euro kwijt te schelden.

Een gedrocht, gericht op controle

Van sommigen kreeg ik als boze reactie op mijn column van 5 augustus dat mensen in Nederland dankbaar moeten zijn voor de regelingen die beschikbaar zijn. Dat heb ik nooit betwist. Maar het sociale systeem dat ooit bedoeld was om voor mensen te zorgen die dat (niet) meer zelf kunnen, is uitgegroeid tot een administratief en ­bureaucratisch gedrocht dat gericht is op ­regulering en controle.

Onder de streep kost die bureaucratie de samenleving bijna net zoveel of soms zelfs meer geld dan de gevraagde hulp in werkelijkheid kost, en schiet het hiermee haar doel nu al jaren compleet voorbij.

Als maatschappij komen we hier niet uit zonder dat in november nieuwe en andere politieke keuzes worden gemaakt.