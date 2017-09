Buma kan wat Trouw betreft tevreden zijn

In een licht comateuze droom na een ongeluk met een auto, liet Stijn Fens de paus opdraven die zijn gramschap over Buma's woorden uitsprak, politiek commentator Hans Goslinga vond dat de CDA-leider zich ontpopte tot een 'Trump-light', collega Lex Oomkes bekritiseerde zijn 'monolithisch' denken en zelfs sportcommentator Henk Hoitink wist in zijn wekelijkse column te analyseren dat de man ideologisch buitenspel stond.

Steun kreeg Buma wel van Sylvain Ephimenco die meende dat de politicus 'voorspelbare bagger' over zich kreeg uitgestort. Dat schreef hij in een column waarin hij als niet-gelovige bekende 'cultuur-christen' te zijn geworden en zelfs sinds een half jaar weer een kruisje droeg. Daarmee stond hij figuurlijk in het hart van het betoog van Buma, die analyseerde waarom in deze 'verwarde tijden' een herwaardering van de Nederlandse identiteit noodzakelijk is. Ook al geloof je niet meer, de waarden uit de joods-christelijke traditie en de Nederlandse cultuur mogen niet verwateren en verdienen herijking, vindt hij.

Diverse lezers was het inderdaad opgevallen dat onze columnisten kritisch aandacht besteedden aan de lezing van de politicus.

"Buma, een van de weinige politici die zijn oren niet laat hangen naar de waan van de dag, had een duidelijk verhaal! Commentatoren en columnisten van Trouw hebben een evenwichtig en onderbouwd betoog van de CDA'er weer eens selectief gelezen of beluisterd. Jammer'', schreef één van hen, Abram Blaak uit Hoogezand.

Voor een politicus is het een publicitair drama als zijn boodschap weinig reactie oproept of zelfs wordt genegeerd.

Recht op aandacht Toch ben ik geneigd het niet met deze lezers eens te zijn. Iedere leider van een serieuze politieke partij die zijn ideologische veren opschudt, heeft recht op aandacht van deze krant. Omgekeerd rust op de krant de plicht de woorden van de politicus serieus te nemen maar ook te wegen. Naarmate de kritiek heviger wordt, weet hij dat hij zijn woorden stevig over het voetlicht heeft kunnen brengen. Voor een politicus is het een publicitair drama als zijn boodschap weinig reactie oproept of zelfs wordt genegeerd. Buma kan dus wat Trouw betreft tevreden zijn. Een samenvatting van zijn lezing stond in de nieuwskrant, in de Verdieping van afgelopen zaterdag werd deze nog eens door politiek redacteur Jelle Brandsma over twee pagina's uitgebreid geanalyseerd. Met de kritische bijdragen van onze columnisten en een hoofdredactioneel commentaar (komende maandag), weet de CDA-leider zich serieus genomen door deze krant. Macht verdient tegenmacht, spraak verdient tegenspraak.

Waardering In breder perspectief moeten we het positief waarderen dat de CDA-leider zeer uitvoerig zijn licht laat schijnen over het integratiedebat dat in zijn optiek dus ook een identiteitskwestie is. Wie wij zijn met elkaar in Nederland én in Europa, is één van de meest prangende en brisante vragen in het huidige tijdsgewricht. Vragen die te lang vooral aan populistische partijen zijn overgelaten, waarbij de gevestigde politiek te veel in de verdediging zit. Dat laat onverlet dat we Buma's lezing uiteindelijk op de inhoud moeten beoordelen. Macht verdient tegenmacht, spraak verdient tegenspraak, luidt het adagium. Vanuit deze optiek valt het alleen maar te prijzen dat columnisten hun vizier richten op het betoog van deze christendemocratische leider. Lees ook: Buma: Immigratie uit Afrika verstoort het evenwicht in Europa Lees ook: Buma gaat steeds een stapje verder, binnen het CDA is er weinig ophef over

