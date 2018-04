Buitenlandse studenten in Groningen: tel je zegeningen en ga niet mee in de klaagcultuur

Kort daarvoor had een voetballer van Oranje zich op het veld al schoppend misdragen. Vaag had ik er iets van gehoord, maar als Nederlander werd ik er wel een mikpunt door. Goedmoedig, want die trap tegen de schenen was louter symbolisch geweest en de omhelzing was er daarna niet minder om. Ik lachte maar schaapachtig met ze mee, want dat doe je dan, en het werd die avond als vanouds gezellig.

Zo gezellig schijnt het aan de universiteit van Groningen niet altijd aan toe te gaan. ‘Ik vertelde dat er geen treinen rijden in Mexico,’ herinnert de Mexicaanse Alejandra Hernández, die daar aan een promotieonderzoek werkt, in deze krant. ‘‘Dus je reist per ezel?’ zei iemand, en alle omstanders lachten. Ik niet. Het is bot.’

Over dat soort botheid kwamen méér meldingen binnen en de universiteit stelde een onderzoek in. ‘Veel studenten hebben last van vooroordelen en discriminatie,’ concludeerde het universiteitsblad. De rector van de Groningen vindt het zorgwekkend: ‘Als het niet goed gaat met de inclusiviteit, dan gaat het niet goed met de universiteit,’ verklaarde hij in deze krant. Sommige studenten spreken ronduit van racisme.

Afgaand op de gerapporteerde incidenten, lijken dat érg grote woorden – maar die doen het in dit soort zaken nu eenmaal goed. ‘Door mijn donkere huid denken medestudenten meteen dat ik uit Afrika kom,’ zegt een van de studenten. ‘Als ik vertel dat ik uit de Caraïben kom, is het antwoord: ‘Hmm, wat exotisch!’ Ik probeer mij voor te stellen wat daar voor onaangenaams in schuilt, maar kom niet verder dan de lichte ergernis wanneer ik in het buitenland weer eens moet uitleggen dat ik géén Duitser ben. Voor deze studente ligt het een stuk dieper: ‘Europa torst nog steeds de gevolgen van de eeuwenlange slavernij en kolonisatie.’ Kanon en mug liggen plotseling net zo dicht bij elkaar als bij het ezelsgrapje.

‘Progressief, modern en open-minded’ dacht één van hen dat Nederland was. En stel je voor: dat blijkt niet altijd zo te zijn

Ja, wij worden beoordeeld naar de kenmerken van de groep waartoe bij behoren. Of liever de hele zwerm van groepen waarin we nu weer eens deze, dan weer eens die identiteit dragen. Dat kan niet anders: over puur individuele zaken kun je niet denken en spreken zonder ze onder te brengen in categorieën. Iedereen doet dat, onvermijdelijk en voortdurend. Ook de gebelgde studenten vellen dat soort generaliserende oordelen, in één adem met hun protest daartegen. ‘Progressief, modern en open-minded’ dacht één van hen dat Nederland was. En stel je voor: dat blijkt niet altijd zo te zijn.