Buitenhof-presentatrice Natalie Righton zou voor straf haar perskaart moeten inslikken

Zijn er nog onderwerpen buiten het coronavirus? Jawel! Deze week heeft een rechtbank de VPRO in het gelijk gesteld: de omroep hoeft niet te rectificeren nadat ‘Buitenhof’-presentatrice Natalie Righton Kamerlid Baudet verkeerd had geciteerd. Ik rende naar mijn archiefmap. In mijn journalistieke carrière moest ik me drie keer voor een rechter verantwoorden als auteur van een kranteartikel. Ik weet daarom veel over het juridische gewicht van een citaat. Jaren geleden werd ik in drie verschillende zaken aangeklaagd: door wielrenner Laurent Fignon (1960-2010), de Belgische minister Jean Gol (1942-1995) en een obscure Franse politieofficier. Ze verweten me alle drie een persoon te hebben geciteerd die hun reputatie schaadde. Alle drie citaten bleken correct te zijn opgeschreven, maar ik won alleen de twee laatste zaken. De Fignon-zaak verloor ik en mijn krant Libération moest 50.000 francs aan de wielrenner betalen. Ik had een citaat uit het AD overgenomen waarin de manager van de Nederlandse wielerploeg PDM Fignon van doping beschuldigde. Het citaat was correct zei de rechter, maar ik had erbij moeten vertellen dat de PDM-manager geen bewijs had aangedragen.

Een manipulatie die Baudet de facto als een halve nazi neerzet

Vorige maand beschuldigde Baudet de EU van een vooropgezet plan ‘om immigranten vanuit Afrika over te zetten naar Europa om de nationale identiteit te verzwakken, zodat er geen nationale staten meer zullen zijn’. Een complottheorie die je inderdaad doet schuddebuiken en die niet verheffend werkt voor het Kamerlid zelf, maar dit terzijde. Righton begon haar inleiding in Buitenhof met de woorden: “Thierry Baudet baarde afgelopen week opzien in de Tweede Kamer door te zeggen dat”. Hier, achter ‘dat’, moet de kijker een virtuele dubbele punt zien en vervolgens het citaat of een correcte samenvatting. Wanneer en waar Baudet zijn uitspraak deed is in de inleiding van Righton duidelijk: het gaat hier dus niet over ‘Europa dominant blank’ van twee jaar geleden. Righton maakte ervan: “Hij denkt dat de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten”. Baudets nationale identiteit en nationale staten zijn door Righton door ‘het blanke Europese ras’ vervangen. Een manipulatie die Baudet de facto als een halve nazi neerzet.

De interpretatie van de rechter was ook hoogst dubieus door het gemanipuleerde citaat een ‘gebrekkige parafrase’ te noemen. Hij vond dat Baudet als publieke figuur meer moet kunnen hebben. In Nederland zijn burgers dus niet allemaal gelijk voor de rechter: publieke figuren mag je van alles in de mond leggen, de man op straat niet.

Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen

En nu mijn oordeel als ervaringsdeskundige en wandelende rechter. Natalie Righton bedreef actiejournalistiek en moet voor straf haar perskaart tijdelijk inslikken. De VPRO, die niet wil rectificeren, zal voortaan bij het begin van iedere Buitenhof-uitzending de tekst ‘Opgelet, hier wordt mogelijk journalistiek gemanipuleerd’ in beeld brengen. Wat de rechter betreft: eerst goed in de badkamerspiegel kijken. Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen.

