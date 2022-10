Buiten zwemmen en een warme kruik: zo komen Trouw-lezers de winter door

Hoe blijft de Trouwabonnee warm in de energiecrisis? ‘Stofzuigen, daar krijg je het goed warm van.’

Zwemmen

Ik ben, lang voor het hip werd, het hele jaar door buiten gaan zwemmen. Inmiddels ontbijt en lunch ik bijna altijd buiten. Hierdoor ben ik beter bestand tegen kou geworden. Als ik buiten ben, stook ik niet, dus sowieso minder stookuren. Gevoelstemperatuur is relatief. Daarbij schuw ik een dikke trui en een ­dekentje niet als het kouder wordt.

Margreet van Schie Warmond

Dekentje

Ik kijk televisie met een warme kruik onder mijn dekentje, heerlijk. Mijn fleecevest hangt aan de kapstok, zodat ik het snel kan pakken. Ik maak me weleens zorgen over de goudvis in zijn kom, 16 graden is niet warm. Maar de vorige winter heeft de goudvis die temperatuur ook overleefd.

Hetty Dekkers Waalwijk

Actief

Wij vinden 17 graden prima, met lokale verwarming: warm aangekleed en een kruik. We wisselen zittende werkzaamheden af met bewegende activiteiten. Ik heb net de afwas met de hand gedaan, dan krijg ik het heerlijk warm. Belangrijk is om te zorgen dat ik het innerlijk warm heb: kopje thee, warme wollen sokken en een warm voetbadje in de avond. Daarnaast is het beter om de verwarming niet meteen 2 graden hoger te zetten, maar te beginnen met 0,5 graden, dat zorgt meteen voor een behaaglijk gevoel. Vorige jaren was onze warmtegrens 18,5 graden, deze zonnige maand hebben wij tot nu toe al 65 procent energiekosten bespaard.

Ruth Eisen Wageningen

Stofzuigen

Een praktische tip: stofzuigen. De spierarbeid maakt warm en de stofzuiger produceert warmte. Vooral vloerkleden bieden snel resultaat. Drie keer daags vijf minuten, zo nodig vaker.

Marcel van der Poel Bleiswijk

Anti-Poetin

Toevallig hebben wij nog een energiecontract tot 2024. Wij hebben al zoveel mogelijk geïsoleerd, onder andere het dak en de ramen, en we hebben zonnepanelen. Verder is alles op elektriciteit, behalve de verwarming. Om de nieuwe problemen op te lossen en onze vriend Poetin te benadelen, houden we de temperatuur op 15 graden. Alleen tijdens ­visite is dat een tandje hoger.

Alwin Verhoek Ommen

Wasbak

Ik heb mijn thermostaat op 16 graden staan. Ik heb het nauwelijks koud, ik heb veel kleren aan en zit in de avond onder een dekentje. Ik douch lang niet elke dag, was me bij de wasbak. Verbazend hoe snel ik wen aan de lagere temperatuur. Het is voor mij een sport geworden zo weinig mogelijk energie te gebruiken. Alleen als ik bezoek heb, doe ik (op verzoek) de verwarming aan.

Ans Rot Haren

Kruik

Liter water koken in de waterkoker, de kruik hiermee vullen, lucht laten ontsnappen en dan dichtschroeven, een kussensloop eromheen en dan heerlijk onder de trui. Dat werkt verwarmend, minimaal drie uur lang. De kachel kan uit blijven.

Jaap Beentjes Heemskerk

Monic Slingerland is chef van de opinieredactie. Elk weekend stelt ze een vraag aan de lezers, op woensdag verschijnt een selectie van de antwoorden.