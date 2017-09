Budgettoerisme moet niet verplaatst, maar teruggedrongen worden

Schiphol loopt qua capaciteit tegen zijn grenzen aan met een plafond van 500.000 vluchten per jaar. Niet alleen op de grond, maar ook in de lucht. Niet alleen vanwege de hinder, maar ook de veiligheid. De vraag naar luchtvervoer blijft intussen groeien. Maar wat een probleem lijkt, kan ook juist als kans benut worden.

De vraag naar vliegreizen wordt sterk aangewakkerd door prijsvechters. Mensen vliegen veel vaker omdat de ticketprijzen zeer laag zijn. Dat veroorzaakt een snel groeiende stroom van 'budgettoeristen' op Schiphol. Zoals landgenoten die regelmatig voor een grijpstuiver naar Europese steden vliegen en massa's buitenlandse toeristen die Amsterdam overstromen.

Budgettoerisme moet daarom niet verplaatst, maar teruggedrongen worden. Zowel op Schiphol als op de regionale luchthavens.

De regering streeft al decennia naar groei van Schiphol als hoogwaardige mainport, knooppunt van belangrijke transportroutes. Ze wil daar waarschijnlijk mee doorgaan. Goed voor de economie, zegt men. Maar budgettoerisme is duidelijk geen mainportverkeer met een zakelijk of maatschappelijk doel, dat in een veel lager tempo groeit. Dat soort vluchten zijn vooral bedoeld voor zakelijk vervoer en bieden ook ruim plaats aan passagiers die vrienden en familie bezoeken of jaarlijks een lange vakantiereis maken, met een volwaardig reisbudget.

Schiphol presenteert het ontwerp voor een nieuwe terminal. © ANP

Geen economische bijdrage Zou de luchthaven uitgebreid worden, dan zal echter het veel sneller groeiende budgettoerisme bijna alle vrijkomende ruimte in beslag nemen. Budgettoeristen leveren vrijwel geen economische bijdrage aan het bnp en verhinderen zelfs de verdere hoogwaardige ontwikkeling van de mainport. Dat is ronduit slecht voor de economie. Het aantal vliegbewegingen op Schiphol kan onder de huidige milieu- en veiligheidsnormen waarschijnlijk met slechts een paar procent verhoogd worden. Dit lijkt een bedreiging, maar gaan we er slim mee om, dan biedt het juist kansen. Het kabinet zal het streven naar ongespecificeerde groei moeten inwisselen voor een ander doel: afzien van uitbreiding op de huidige locatie en de functie van Schiphol als mainport versterken ten koste van alle niet aan de mainport gebonden vervoer. Dit vergt veel meer dan het verplaatsen van vakantiecharters naar Eindhoven en Lelystad. Deze regionale luchthavens hebben samen een beperkte capaciteit van 70.000 vluchten, terwijl Schiphol nu al veel meer van dit soort vluchten telt. Budgettoerisme moet daarom niet verplaatst, maar teruggedrongen worden. Zowel op Schiphol als op de regionale luchthavens.