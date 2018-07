Brussel moet autofabrikanten hard gaan aanpakken

Volkswagen werd als eerste betrapt op het verbloemen van de dieseluitstoot met sjoemelsoftware, andere merken volgden. Maar een totaalbeeld is er nog steeds niet.

Tegen deze achtergrond dient zich opnieuw een misstand aan in de auto-industrie. Zo blijkt uit gegevens van het Joint Research Centre van de Europese Commissie dat de gemeten CO2-uitstoot van brandstofmotoren gemiddeld 4,5 procent hoger is dan bij eerdere autotesten. Daarmee is een tweede affaire geboren, deze keer vooral rakend aan de strengere CO2-normen die Brussel op basis van de klimaatafspraken van Parijs de auto-industrie vanaf 2025 wil opleggen.

Door de CO2-uitstoot nu hoger voor te stellen - in een enkel geval zelfs met 13 procent - denkt de auto-industrie in de toekomst gemakkelijker te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen. En dat zou de fabrikanten in de toekomst veel geld besparen bij de ontwikkeling van motoren.

Hardleers

De conclusie is helder. De auto-industrie stelt het liefst haar eigen regels en is verder vooral hardleers. Er is natuurlijk een reden voor. Brussel mag de auto-industrie dan hard willen aanpakken, in de praktijk houden Berlijn en Parijs, maar ook Rome, hun automerken graag uit de wind. Toezicht op de naleving van de emissienormen houden zij daarom ook het liefst in eigen hand - dat toezicht is niet Europees geregeld.

Zolang hun auto’s blijven verkopen, hebben autofabrikanten ook weinig te duchten van de consument. Drie jaar geleden was de publieke verontwaardiging over de dieselfraude groot, maar Volkswagen verkocht vorig jaar weer de meeste auto’s in Europa en boekte een recordwinst. Áls de gemiddelde autobezitter zich al ergens zorgen over maakt, dan lijkt dat toch vooral de inruilwaarde van zijn dieselauto te zijn. Of over steden die steeds vaker hun poorten sluiten voor zijn vervuilende voertuig, zoals in Duitsland. Dat is teleurstellend.

Waar consumenten zo weinig gevoelig zijn voor het algemeen belang en waar de auto-industrie haar kortetermijnbelang keer op keer vooropstelt, rest slechts één antwoord: streng handhaven van emissienormen en even streng optreden tegen overtredingen. Brussel moet daarin het voortouw nemen en zich niet laten ringeloren door de autolidstaten. Er staan immers grotere belangen op het spel dan de introductie van automodel x of y: het gaat om de volksgezondheid, en uiteindelijk ook om de geloofwaardigheid van Brussel én de nationale overheden om de CO2-uitstoot echt aan te pakken.

