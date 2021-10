Brussel moet alles inzetten om Polen weer in het gareel te krijgen

Wat te doen met Polen? Dat was in de Europese geschiedenis vaker een belangrijke vraag, omdat de stabiliteit van Polen geregeld een graadmeter was voor de stabiliteit van het continent. Nu is dat niet anders. Want wat is de toekomst van de Poolse aanwezigheid binnen de Europese Unie? Is die toekomst er eigenlijk wel? Het zijn vragen die gisteravond ongetwijfeld op tafel kwamen toen de Europese leiders in Brussel samen aan het diner zaten.

Want Polen, sinds 2004 lid van de EU, wil zich al een tijdje niet meer houden aan de gemeenschappelijke waarden van de Unie. Het land is onder de conservatieve PiS-regering aan het afglijden naar wat we inmiddels een ‘illiberale democratie’ noemen: een staat waarin tegenmachten als de media langzaam ontmanteld worden en de rechterlijke macht onder invloed van de politiek wordt gebracht.

Vooral dat laatste steekt Brussel. Al sinds de Poolse regering haar project begon om de rechterlijke macht te ‘hervormen’ probeert de EU daar wanhopig paal en perk aan te stellen. Dat gebeurt via de Europese rechter, die Warschau al op de vingers tikte, en via de politiek.

In de vorige Europese Commissie zocht Frans Timmermans als vicevoorzitter de confrontatie met Warschau. Onder zijn leiding werd zelfs een ‘Artikel 7-procedure’ opgestart – een strafprocedure die uiteindelijk kan uitmonden in het ontnemen van het Europees stemrecht van een land. In de huidige Commissie was de toon wat vriendelijker, maar dat bracht de Polen er niet toe hun toon te matigen, laat staan ‘hervormingen’ terug te draaien. Sterker: twee weken geleden legde het Constitutioneel Hof van het land (gevuld met regeringsgezinde types) een bom onder een van de pijlers van de Unie: het primaat van het Europees recht boven het nationaal recht.

Sindsdien is de toon in Brussel en in veel Europese lidstaten scherper geworden, daartoe aangemoedigd door het Europees parlement. Daar gingen dinsdag stemmen op om de Polen zo hard mogelijk aan te pakken, bijvoorbeeld door die Artikel 7-procedure nu eindelijk door te zetten. Andere opties zijn er ook; zo is het in theorie mogelijk om subsidies aan Polen in te houden als het zijn rechtsstaat ondermijnt.

Van beide opties is helemaal niet zeker dat ze in de praktijk goed inzetbaar zijn. Toch is het te hopen dat de EU-leiders de parlementaire oproep serieus nemen. Niemand wil dat Polen de EU verlaat – dat zou niet goed zijn voor Polen en ook niet voor de rest van de Unie. Maar toezien hoe Warschau zijn democratie langzaam afbreekt en en passant ook de EU ondermijnt, is nog veel erger. Brussel moet daarom niet bang zijn om alle beschikbare middelen in te zetten om de Polen in het gareel te krijgen.