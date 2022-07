Britse politici nemen afstand van hun incompetente leider, daar kan Nederland nog van leren

De val van Boris Johnson deed sterk denken aan de dood van Julius Caesar. Ook hij werd afgezet door zijn naaste collega’s. Een invloedrijke groep Romeinse senatoren benaderde Caesar met een petitie, toverde messen tevoorschijn en stak hem neer. Ze werden aangevoerd door Marcus Junius Brutus, en zijn naam staat sindsdien symbool voor bedrog.

Maar Brutus zag zichzelf niet als een bedrieger. Hij was in zijn tijd een bewonderd spreker en denker, en dacht de republiek te redden van een dictator. Brutus beschouwde zichzelf als de erfgenaam van zijn naamgenoot Lucius Junius Brutus, de legendarische figuur die ooit de koning van Rome zou hebben verdreven en de Romeinse republiek zou hebben gesticht.

De kabinetsleden die Johnson in de steek lieten deelden in hun ontslagbrieven een vergelijkbare overtuiging. Ze presenteerden zich als gewetensvolle helden die in de eerste plaats hun land dienden, en niet langer een man konden volgen met zo weinig integriteit en competentie. In de geest van Brutus prikten ze met elke brief een gaatje in Johnson, totdat er van zijn heerschappij weinig meer over was.

Democratie draait niet alleen om de macht van het volk

Je kunt je afvragen hoe oprecht hun intenties precies waren. De dissidenten hebben Johnsons leugens lang getolereerd, en wisten vanaf het begin al wat voor man hij was. Ze kwamen pas in actie toen de peilingen verslechterden, en zullen net als Brutus hebben nagedacht over hun eigen politieke carrières. Dat liep bij hem trouwens slecht af: de dood van Caesar mondde uit in een bloederige burgeroorlog, die Brutus verloor. Verslagen sloeg hij de hand aan zichzelf.

Ik vraag me af hoe de Britse dissidenten de geschiedenis in gaan. Als dappere helden of als opportunistische verraders? Wat mij betreft zijn het politici die eindelijk iets goeds hebben gedaan. Sterker nog: hun verzet biedt hoop voor de democratie. Net als Caesar regeerde Johnson als een demagogische populist, die met bravoure politieke conventies schond. Vanwege zijn grote aanhang onder de bevolking dacht Johnson alles te kunnen maken. Zijn politieke mandaat was, in zijn eigen woorden, ‘kolossaal’.

Democratie draait echter niet alleen om de wil van het volk. Het draait ook om integriteit en fatsoen. Om het morele karakter van politiek te bewaren, moeten politici soms erkennen dat ze fout zitten en hun macht weer uit handen geven. Toen Johnson dat weigerde, zelfs nadat hij willens en wetens een van seksueel wangedrag beschuldigde partijgenoot had benoemd, werd hij tot aftreden gedwongen.

Daar kan de Nederlandse politiek nog wat van leren. Ook hier loopt immers een machthebber rond die verantwoordelijk is voor ernstige fouten. Voor een toeslagenschandaal zelfs. Maar toen de ernst daarvan niet meer kon worden genegeerd, bleven zijn partijgenoten hem trouw. De geest van Marcus Brutus waarde niet rond bij de VVD. Integendeel, met de hulp van zijn partij wachtte de grote leider de verkiezingen af, en vroeg hij om een nieuw mandaat.

Tot onze collectieve schande kreeg hij het.