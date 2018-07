Britse brexit-inzet zit vol risico’s

Ook van deze inzet is het afwachten of die overeind blijft. Niet alleen in de onderhandelingen met de andere EU-lidstaten, maar ook in Groot-Brittannië zelf.

Het vertrek van ministers en staatssecretarissen uit de regering-May deze week maakt immers duidelijk hoe wankel haar regering is. Volgens de opstappers bevat de White Paper al te veel concessies en doet die daarmee afbreuk aan de wens van de Britse bevolking de banden met de EU radicaal door te snijden.

Dat is een discutabel standpunt overigens, want vrijwel de helft van die bevolking wílde helemaal geen brexit, en van degenen die dat wel wilden is het maar de vraag hoe radicaal ze de breuk nog willen maken, nu de kosten steeds duidelijker worden. Het is niet geheel onbegrijpelijk dat May koos voor een zachtere brexit dan opgestapte ministers als Boris Johnson en David Davis propageerden.

Maar die ‘zachtere’ variant levert wel problemen op. Zo wil May wel maximaal vrije goederenhandel met de EU, maar geen maximaal vrije dienstenuitwisseling, en al helemaal geen vrij verkeer van personen. Bekijk het maar, hebben de EU-lidstaten daarover eerder gezegd, dit selectief winkelen in de voordelen van de EU­-samenwerking staan wij niet toe. Tegelijkertijd zijn ook voor de EU-landen de economische en financiële gevolgen van een harde brexit groot, Groot-Brittannië is een belangrijke handelspartner. Dus niet gek dat May wel wat onderhandelingsruimte ziet.

Creatief met deadlines

Het zal enorme stuurmanskunst vereisen dit in goede banen te leiden. Waarbij de belangrijkste vraag blijft of aan Britse kant de gesprekspartner het mandaat heeft de discussie aan te gaan. Zowel binnen de eigen conservatieve partij als in het parlement kan het in allerlei fases nog misgaan, en kan de steun voor May of voor haar onderhandelingsresultaat wegvallen.

De tijdsdruk waaronder het gesprek plaatsvindt, wordt steeds groter. Misschien valt het mee: er komen onder maximale druk soms uitstekende compromissen tot stand, en bovendien heeft Europa – en de Europese Unie in het bijzonder – in het verleden wel bewezen creatief om te kunnen gaan met deadlines. Maar als het wel klapt aan Britse kant dreigt chaos – voor bedrijven, voor Britten in de EU, en ook voor Nederlanders en andere niet-Britten die aan de overkant van het Kanaal werken. De EU-onderhandelaars zullen ook die belangen moeten meewegen in de complexe discussies die nu ontstaan.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Eerdere commentaren vindt u hier.