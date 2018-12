Brexit-Britten zijn niet de weg kwijt

Zijn de Britten de weg nu echt kwijt, nu chaos dreigt omdat het nog altijd niet zeker is of de brexitdeal wel door het parlement komt?

Tja, de weg kwijt? Ik weet het niet hoor. Meer dan de helft van de inwoners van het Verenigd Koninkrijk heeft voor brexit gestemd. Mocht er een nieuw referendum komen, dan is het nog helemaal niet zeker dat de uitkomst anders wordt. Het was namelijk niet alleen het opgezweepte Engelse proletariaat dat zijn xenofobie via het referendum botvierde. De glooiende groene heuvels herbergen miljoenen weloverwogen ‘onafhankelijkheidsstemmers’.

Schoonvader Neem mijn Britse schoonvader. Hoogopgeleid econoom, heeft gewerkt voor het Internationaal Monetair Fonds en de Bank of England. Hij heeft de hele wereld afgereisd als economisch ­regeringsadviseur, ook voor Europa. Een wiskundig brein waar mijn ­­alfa-hoofd meteen bij afhaakt. De schok was groot toen ‘grandpa’ kalmpjes meldde dat hij vóór het verlaten van de EU had gestemd Ik had nooit gedacht een brexitstemmer in familie- of vriendenkring te hebben. De schok was groot toen ‘grandpa’ kalmpjes meldde dat hij vóór het verlaten van de EU had gestemd. Geschrokken met de uitkomst was hij wel, ja. Hij had Jean-Claude Juncker alleen maar ‘een lesje willen leren’. Hij had niet gedacht dat brexit zou winnen. Ongemakkelijke kerstdiners volgden. Het b-onderwerp broeide onuitgesproken onder de tafel met kalkoen. Maar goed, dacht ik daarna steeds vaker, met het politieke gekluns en geklooi dat volgde zou hij toch wel inzien dat de natie pontificaal voor de gek was gehouden door aandachtsgeile brexiteerpolitici. Ik vroeg het een paar weken geleden uiteindelijk aan mijn schoonmoeder. Het onderwerp direct met mijn schoonvader aansnijden vind ik als Nederlandse in het Britse vreemde nog steeds ongemakkelijk. Schoonmoeder, die tegen stemde, rapporteerde laconiek: “O nee hoor, hij staat er nog steeds achter.”

Bubbel Huh? Is het zo langzamerhand niet duidelijk dat het hele gebeuren een clown-show is, zoals Joris Luyendijk vorige maand in de NRC schreef? Dat brexit ofwel erg weinig zal veranderen of, in het geval van een harde brexit, dat het de Engelsen veel geld gaat kosten? Wereldburger zijn is hier de realiteit en de toekomst. Punt. Juist op deze momenten realiseer ik me dat ik in een bubbel woon van weldenkende mensen: liberaal, tolerant. De term splendid isolation, de kern van de Britse politiek in de negentiende eeuw, rolt hier in Londen bijvoorbeeld alleen nog ironisch van de tong. Bijvoorbeeld van bebaarde hipsters in hun Oost-Londense coffeeshops, wanneer Poolse bedienden hen biologische shoar­ma serveren. Wereldburger zijn is hier de realiteit en de toekomst. Punt. Toch is dit buiten de andere helft van het land gerekend. Toegegeven, een groot deel van de brexitstemmers wist waarschijnlijk niet waarvoor ze stemde en werd verleid door de anti-immigratie retoriek. Maar mensen zoals onze hoog opgeleide buren, met wie we regelmatig als vrienden aan tafel zitten, hebben weloverwogen voor het verlaten van de EU gekozen.

Bureaucratie Te zeggen dat de Britten de weg nu echt kwijt zijn vind ik daarom te kort door de bocht. Vanuit Europees perspectief ziet het er misschien zo uit. Maar jammer genoeg voor ons is er een enorme kluit die graag los wil van de EU. Mensen zoals u en ik. Mensen die daar ook echt over hebben nagedacht. Zoals mijn schoonvader, die via zijn werk schoon genoeg had gekregen van de Europese bureaucratie. Als er iets of iemand de weg kwijt is, dan zijn het volgens mij de politieke partijen. En dan met name de Tories. Het interne geëmmer over EU, dat al decennia doorzeurt bij de conservatieven, had nooit tot een nationaal referendum mogen leiden. Je kiest parlementariërs hier direct, als vertegenwoordigers van je district, opdat ze wijze beslissingen nemen. En van wijsheid heeft het uitschrijven van het referendum absoluut niet getuigd.

