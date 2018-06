Breng herstelproces na operatie in kaart

'Patiënt sneller fit dankzij gedeelde data' is een intrigerende kop die me uitnodigde tot lezen. Het artikel gaat over het beter delen van kennis en ervaringen, kortom, het beter samenwerken van zorgprofessionals in belang van ziekenhuispatiënten. Ik dacht dat dit al lang gebeurde. Dat stelt me dus teleur.

De uitkomsten: een korter verblijf in het ziekenhuis en minder complicaties. Dat is prachtig. Het gaat hier echter om een erg beperkt begrip van 'herstellen'. Het echte herstelproces na operaties duurt veel langer dan de dagen in het ziekenhuis. En dat herstelproces krijgt in de medische wereld vaak erg weinig aandacht. De patiënt wil onder andere weten: wat is nog 'normaal', bijvoorbeeld aan pijn en functiebeperking? Hoe lang duurt het voordat alles weer naar wens functioneert? Goed onderzoek hiernaar ontbreekt volgens mij.

Het herstelproces krijgt in de medische wereld vaak erg weinig aandacht

Uit eigen ervaring en voorbeelden van anderen concludeer ik dat 'herstel na operaties' op langere termijn geen issue is voor artsen. Je krijgt het gevoel dat ze denken: 'Operatie geslaagd, controle na zes weken en dan is het over'. Als patiënt ervaar je het heel anders. Je hebt nog langere tijd pijn en ongemak en weet dan niet of dat nog 'normaal' is.

Lange termijn Ik heb voorbeelden dat er wel snel herstel was, maar bij een aantal ingrepen heb ik (en ik ken ook verhalen uit mijn omgeving) de gevolgen van de ingreep soms wel tot een jaar na de ingreep ervaren. Dat was me niet vooraf verteld. Artsen weten dit gewoon niet en als je niet nagaat wat er met je geopereerde patiënten gebeurt op de langere termijn, kom je er ook niet achter wat nu eigenlijk nog 'normaal' is. Het is zinvol als er in de zorg onderzocht wordt wat de patiënt op langere termijn doormaakt na een operatie. Als dat echte herstelproces in kaart wordt gebracht bij een grotere groep mensen, kan dat worden gebruikt om effectiever voorlichting te geven. Patiënten zijn eigenlijk altijd onzeker en maken zich zorgen wanneer het na een operatie niet allemaal voorspoedig gaat. Dat is niet bevorderlijk voor hun welbevinden en werkt negatief op het herstel. Met meer kennis en betere voorlichting kunnen ook onnodige consulten worden voorkómen. Patiënten zijn minder ongerust en de zorgkosten (tijd en energie van zorgprofessionals) kunnen verminderen.