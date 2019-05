Breek de democratie open, zodat ook niet-hoogopgeleiden meetellen

Forum voor Democratie wist bij de afgelopen verkiezingen een grote schare kiezers voor zich te winnen. Na de uitslag buitelden de verklaringen over elkaar heen: meer mensen dan ­gedacht, hadden zich laten verleiden door het nationalistische ge-oehoe van Forum. Anderen opperden dat economische onzekerheid, ongelijkheid of statusverlies doorslaggevend waren geweest voor kiezers.

Een veel hardnekkiger maar minder genoemd motief, dat kiezers beweegt om op Forum te stemmen, of op willekeurig welke ‘inbreker’ in het politieke bestel, die zich de afgelopen twee decennia ook maar aandiende: slinkende mogelijkheden voor lager en middelbaar opgeleiden om hun burgerschap, hun invloed en toegang tot de macht, volwaardig te kunnen uitvoeren.

Eerder dit jaar rapporteerde de staatscommissie parlementair stelsel dat die ervaring méér is dan gevoel. Er is daadwerkelijk een groeiende twee­deling tussen hoogopgeleiden en lager en middelbaar opgeleiden. In de eerste plaats uit zich dat in een tekortschietende inhoudelijke vertegenwoordiging van die laatste groep in de politiek, bijvoorbeeld op het gebied van migratie

Die oligarchisering beperkt zich niet tot bestuurlijke posities. Het bepaalt ook de manier waarop in Nederland ­regeringen worden gevormd. Burgers stemmen op een partij, maar de daadwerkelijke vorming van een regering is voorbehouden aan de leiders van politieke partijen. Zij smeden regeerakkoorden, die doen denken aan de onherroepelijke wetten van Meden en Perzen.

De representatie loopt niet alleen inhoudelijk mank. Nederland is feitelijk een diplomademocratie, die een participatie-elite voortbrengt. Om van politieke betekenis te kunnen zijn, moet je in het bezit zijn van een diploma van het hoger onderwijs en lid zijn van een ­politieke partij.

De deuren van de democratie moeten worden opengebroken. De afgelopen tijd gebeurde eerder het tegengestelde en zijn de weinige kanalen naar de macht zelfs dichtgegooid. Denk aan het referendum, dat is afgeschaft zonder dat er een geloofwaardig en volwaardig alternatief is aangereikt.

De praktijk van de politiek versterkt met name onder lager en middelbaar opgeleiden het beeld van een politieke kliek, die het onderling wel regelt. Het bracht rechtsfilosoof Jan Glastra van Loon er eind jaren zestig al toe om als eerste te spreken van een kartel, een term die nu opnieuw z’n intrede heeft gedaan in het publieke debat.

Voorkeursstemmen

Burgerschap draait in de eerste plaats om het in staat stellen van mensen om hun eigen leven en het publieke leven vorm te geven. Dat dient vorm te krijgen in een nieuwe, vitale democratie. De staatscommissie parlementair stelsel doet al een aantal voorstellen om de gesloten deuren van de democratie open te breken, bijvoorbeeld via een sterkere band tussen kiezer en gekozene door voorkeursstemmen leidend te maken en door meer directe democratie in de vorm van referenda.

Verder valt te denken aan volks­initiatieven, maar ook aan het oefenen van burgerschap in het onderwijs en het vergroten van de invloed van mensen op hun omgeving dichtbij huis.

Het rapport van de staatscommissie wacht nog altijd op een reactie. Het is de vraag wie de handschoen durft op te pakken. Verandering zal immers vanuit de binnenwereld van de macht zélf moeten komen. De ideeën zijn er. Nu het gevoel van urgentie nog. Want waar macht is voorbehouden aan een kleine groep, is de democratie het eerste slachtoffer.