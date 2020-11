Brainstormen over het verbinden van privileges aan inenting kan geen kwaad

Het duurt niet heel lang meer of we staan allemaal voor de vraag: een prik in de bovenarm of niet. Veel Nederlanders zullen daar geen seconde over na hoeven denken. Hoe eerder aan alle beperkingen vanwege corona een einde komt, hoe beter, en vaccinatie is daarbij een forse stap vooruit. Maar de weerstand tegen vaccinatie groeit, en het kabinet zint naar mogelijkheden om die te verminderen.

Het debat afgelopen donderdag was wat dat betreft een ongelukkig begin. De oproep van de VVD om na te denken over privileges voor mensen die zich laten vaccineren, werd door sommige partijen al snel vertaald tot een ‘indirecte vaccinatieplicht’. Dat deed geen recht aan de oproep, het kabinet heeft zelfs meermalen verklaard dat van een plicht geen sprake zal zijn. Voorlopig zijn daar ook niet genoeg vaccins voor. Eerst zijn ouderen, kwetsbaren en zorgmedewerkers aan de beurt en dat is een volstrekt verdedigbare keus.

Een systeem van (snel)testen is misschien beter op zijn plek

Het verbinden van privileges aan een inenting is daarom voorlopig nog niet aan de orde. Maar het kan geen kwaad daar voorzichtig eens over te brainstormen. Van het onthouden van bepaalde rechten aan niet-gevaccineerde mensen mag in ieder geval geen sprake zijn. Bijvoorbeeld inenting verplichten bij een ziekenhuisopname, dat zou niet ethisch zijn. Dan is een systeem van (snel)testen van patiënten en zorgvragers beter op zijn plek. De privileges mogen ook niet te zeer ingrijpen in het sociale leven van mensen, zoals voorwaardelijke toegang tot bioscopen of bepaalde horeca. Te denken valt misschien aan vaccinatie als voorwaarde voor toegang tot een specifiek festival. Massa-evenementen worden vanwege het risico op superverspreiding straks pas als laatste weer toegestaan en de branche zou het een lief ding waard zijn als dit eerder mag. Een andere optie zou het vliegverkeer zijn. Nu al is voor reizen naar sommige landen een coronatest verplicht, of een inenting tegen andere gevaarlijke ziektes. In ieder geval mogen privileges nooit neerkomen op verholen drang of dwang.

Nederland heeft met vaccinaties tegen allerhande ziektes een robuust en gratis systeem opgebouwd waarin ook plek is voor de principiële weigeraars. Het gaat tenslotte om de integriteit van het lichaam. Ook al staat dit systeem soms onder druk met een dalende vaccinatiegraad, het is nog geen reden te vrezen dat het met de inentingscampagne tegen corona niet goed zal komen. Anders dan bijvoorbeeld de pokken of kinkhoest zijn de desastreuze gevolgen van corona en de druk op de ziekenhuizen immers nog dagelijks te zien in onze omgeving. Goede voorlichting over de werking en het benadrukken van de voordelen voor de samenleving zouden voldoende moeten zijn, zonder de discussie over privileges nu al te beslissen.

