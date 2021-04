Boycot de Olympische Winterspelen, want China is erger dan Qatar

De vraag of het Wereldkampioenschap voetbal van 2022 in Qatar moet worden geboycot krijgt meer aandacht dan de vraag of we datzelfde jaar naar de Olympische Winterspelen in Peking moeten gaan. Er is echter alle reden om ook een boycot van de Olympische Spelen serieus te overwegen.

In het licht van de rol die de autoriteiten in beide landen spelen in de misstanden die de aanleiding van de discussie over een boycot vormen, moet de situatie in China niet minder ernstig worden ingeschat dan die in Qatar.

Voor zover ik de berichten heb begrepen, zijn de autoriteiten in Qatar vooral onverschillig. Ze willen een feestje vieren en dat er bij de voorbereiding van dat feestje duizenden doden vallen onder de buitenlandse werknemers laat ze volkomen koud. Waren er meer doden gevallen of helemaal geen, dan was het ook goed geweest. Het kan ze gewoon niks schelen.

Ontwortelen, opsluiten en martelen

In China zijn de autoriteiten daarentegen de agressor. Het zijn de autoriteiten die de Oeigoerse, Tibetaanse en andere ingezeten van het land (de burgers die ze zouden moeten beschermen) ontwortelen, opsluiten en martelen.

Ze doen er alles aan om ze als groep van de aardbodem te doen verdwijnen. Waar we in Qatar te maken hebben met dood door schuld, hebben we in China te maken met moord (genocide). Genoeg reden om ook in Peking niet gezien te willen worden.

Want wat is eigenlijk een goede reden voor een boycot? Nu horen we steeds dat een boycot tot doel moet hebben de regimes in kwestie tot inkeer te brengen. Dat is nogal naïef, want het regime in Peking gaat gewoon door tot de Oeigoeren en Tibetanen als groep zijn uitgeroeid. Daar hoeven we ons geen illusies over te maken. En de machthebbers in Qatar worden heus niet minder onverschillig door een boycot.

Maar er is ook een andere mogelijke reden: fatsoen, de wens jezelf recht in de ogen te kunnen blijven kijken. Je kunt gewoonweg niet naar de Olympische Winterspelen van 2022, simpelweg omdat je niet te gast wil zijn in een huis waarin de gastheer in de ene kamer voor jou een overvloedige maaltijd opdient, terwijl je weet dat hij in de andere kamers van het huis mensen gevangen houdt, misbruikt en mishandelt.

Bij zo iemand ga je uit goed fatsoen niet op bezoek. Evenmin trouwens als bij iemand die het niets kan schelen dat er bij de voorbereiding van het gezellig samenzijn duizenden doden zijn gevallen.

