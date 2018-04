Bouwen en meer bouwen is het antwoord niet; elke woning moet raak zijn

De Tweede Kamer spreekt morgen over de bouwopgave. De landelijke roep vanuit de politiek om te bouwen, te bouwen en nog eens te bouwen is duidelijk en op veel plaatsen zeker nodig. Maar buiten de steden krimpt en vergrijst de bevolking. Daar moeten we bestaande gebouwen beter benutten en met innovatieve en flexibele concepten inspelen op de woningvraag. Dat voorkomt leegstand op de lange termijn.

Lees verder na de advertentie

De vraag op de woningmarkt hangt af van de economische situatie en verschilt per regio. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat Nederlanders het woningaanbod de belangrijkste kwestie vinden die hun gemeente moet aanpakken.

Hoe te voorkomen dat de provincie volgeplempt wordt met huizen waar straks niemand meer in wil of kan wonen?

Dat geldt nadrukkelijk ook voor Oost-Nederland. Er is veel te doen over bijbouwen van woningen in onze provincies. En terecht, want er is krapte. Vooral in de middeldure en sociale huur zien we dit terug. We ontkomen ook hier niet aan bijbouwen. Maar hoe te voorkomen dat de provincie volgeplempt wordt met huizen waar straks niemand meer in wil of kan wonen omdat ze niet meer aan de woonwensen voldoen?

Knarrenhof Door vergrijzing en meer eenpersoonshuishoudens verandert de woningvraag. Voldoen de eengezinswoningen die nu moeten worden gebouwd aan de behoeften van 2030? Zo nee, kunnen we ze dan zo bouwen dat ze straks relatief makkelijk kunnen worden aangepast? Dit vraagt meer ruimte in de landelijke regelgeving, zodat we kunnen experimenteren en maatwerk kunnen bieden. Denk aan mogelijkheden voor tijdelijke woningbouw of de omvorming van leegstaande boerderijen naar een nieuwe bestemming. Zo kun je een Knarrenhof mogelijk maken: een initiatief van ouderen voor een gezamenlijk woonproject waarbij zorg voor elkaar en lang zelfstandig wonen vooropstaan. Een grotere uitdaging dan bijbouwen, is het verduurzamen, omvormen en toekomstbestendig maken van bestaande bouw. Berekeningen tonen aan dat zo'n 85 procent van de woningen die straks nodig zijn, er nu al staan. Veel van de bestaande woningen zijn echter niet duurzaam en flexibel genoeg om aan de toekomstige vraag te voldoen. Ze moeten vroeg of laat aangepakt worden. Speel niet alleen in op veranderende woonwensen, maar ook op iets als kli­maat­ver­an­de­ring