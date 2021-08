Bouw vooral meer soorten woningen, dat helpt alle generaties

Soms bieden Europese vergelijkingen interessante vergezichten. Zoals het bericht van vorige week over de leeftijd waarop jongvolwassenen de deur uitgaan. Die leeftijd stijgt in Nederland: jongvolwassenen verlaten nu het ouderlijk huis als ze gemiddeld 24 jaar en 4 maanden zijn, in 2019 was dat nog ruim 23 jaar.

In vergelijking met sommige andere landen is dat nog jong, het nestvertrek vindt in Zuid-Europese landen vaak plaats rond het dertigste jaar. Dat is misschien deels cultureel bepaald, maar volgens deskundigen ook een gevolg van onzekere financiën en gebrek aan vast werk.

Dat speelt ook zeker mee in Nederland, naast het grote gebrek aan beschikbare woningen voor starters. Jongeren vinden moeilijk een vaste baan, en zowel in de sociale als de middelhuursector zijn grote tekorten. Op de koopmarkt zijn zelfs de goedkoopste huizen voor starters nauwelijks nog te financieren.

Jezelf ontplooien

Is het voorland in Nederland dan dat gezinnen steeds langer bij elkaar blijven? Dat is niet wenselijk als het zo sterk wordt ingegeven door beperkingen. Hoewel echt niet alle jongvolwassenen al heel snel hun ouderlijk huis willen verlaten, is dat voor velen wel gewenst en noodzakelijk om zichzelf te kunnen ontplooien. Die mogelijkheden moeten er ook zijn, de variatie aan beschikbare woonruimte moet dat mogelijk maken.

Voor oudere generaties spelen overigens vergelijkbare problemen. Zo is de verwachting dat mantelzorg voor ouders steeds vaker zal voorkomen. Dat wordt in ieder geval gewenst door de landelijke overheid, die thuiswonen – al dan niet onder de vleugels van de kinderen – graag stimuleert. Om kosten te besparen in de ouderenzorg, zeker, maar ook om mensen zo autonoom mogelijk te kunnen laten verder leven tot het fysiek echt niet meer gaat, bijvoorbeeld in een aparte wooneenheid bij de woning van de kinderen of in een aanleunwoning bij een zorgcomplex.

Kangoeroewoning

Deze trends maken opnieuw duidelijk dat Nederland, nu het op grote schaal woningen gaat bouwen, voor een grote variatie moet zorgen. Zodat mensen kunnen doorstromen naar een gewenste variant voor de levensfase waarin zij verkeren, zoals naar een kangoeroewoning, een woongroep, een knarrenhof, een verkamerd appartement, een mantelzorgwoning, et cetera.

De kunst is om dat aanbod beschikbaar en betaalbaar te krijgen en het zo in te richten dat er voldoende privacy overblijft. Want we zijn in Nederland wel meer vierkante meters per bewoner én veel meer privacy gewend dan vroegere generaties.

Moeilijk te realiseren misschien, maar het is belangrijk dat niet de financiële en woningmarkt-beperkingen alles bepalen, maar de persoonlijke voorkeuren van verschillende generaties kunnen meewegen. Dat begint met de wil om veel variatie in woningen te creëren.