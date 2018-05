Boter, melk en kaas kosten meer dan je lief is

Zuivel kost veel meer dan dat het oplevert. De schade aan de natuur en het klimaat is gigantisch. Alleen veel minder productie en consumptie van melk, kaas en boter, maar ook van vlees en eieren biedt soelaas. En een landbouwsysteem dat werkt mét in plaats van tegen de natuur.

Oppervlakkig gezien gaat het goed met de Nederlandse melkveehouders. Dankzij een hoge melkprijs boerden zij vorig jaar goed. De export van zuivelproducten draait als een tierelier: twee derde van onze kaas, boter en melk(poeder) wordt verkocht in het buitenland. Een prettig vooruitzicht voor de melkveehouderij, want de wereldwijde vraag naar zuivel blijft maar groeien.

In eigen land werkt de melkveehouderij met succes aan een positief imago, zeker als je dat vergelijkt met de intensieve veehouderij. Koeien in de wei maken ons domweg blij. De eerste weidegang, die sinds een aantal jaren de 'koeiendans' heet, is onder regie van FrieslandCampina uitgegroeid tot een jaarlijks pr-evenement. Het lijkt dus wel snor te zitten met de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij.

Maar wie beter kijkt, ziet een sector die vecht om te overleven in een systeem dat hem langzaam maar zeker wurgt. Halvering van de zuivelproductie en -consumptie is volgens Greenpeace onvermijdelijk. Dat is goed voor het herstel van de biodiversiteit en het fors verminderen van broeikasgassen die de veestapel uitstoot.

Trekken we deze indicatie van verborgen kosten af van het landbouwinkomen in de melkveehouderij, dan blijken boter, kaas en melk meer te kosten dan ze opleveren.

De bruto toegevoegde waarde van de landbouw is volgens het CBS 1,6 procent van het bruto binnenlands product, ofwel 11 à 12 miljard euro. De netto toegevoegde waarde van de landbouw (zeg maar: het landbouwinkomen) was in 2017 8 miljard euro. Volgens het CBS gaat ongeveer dertig procent hiervan naar de melkveehouderij, ofwel zo'n 2,4 miljard euro. Een fors bedrag.

Zuivel en eieren doen het goed: de exportwaarde van deze producten nam in een jaar tijd met 21 procent toe. "Daardoor is zuivel vlees gepasseerd op de rangschikking en wordt koploper sierteelt bijna geëvenaard", aldus het CBS. Wie waagt het om de kip met de gouden eieren te slachten?

De bijdrage van de landbouw aan de Nederlandse economie wordt vaak beschreven in sporttermen. 'Nederlandse landbouwexport op recordhoogte', kopte het CBS in januari. Inclusief landbouwgerelateerde goederen zoals landbouwmachines, meststoffen en bestrijdingsmiddelen bedraagt de omzet van de Nederlandse landbouwexport 100,8 miljard euro.

Krimp noodzakelijk

Koeien ademen en poepen het krachtige broeikasgas methaan uit. De melkveehouderij is volgens cijfers van de Rabobank goed voor 6,5 tot 8 procent van de totale Nederlandse broeikasgasemissies. Op een totaal van circa 197 megaton (2016) komt dat neer op 13 tot 16 megaton CO 2 .

Dat is een uiterst problematische hoeveelheid: wil Nederland voldoen aan de klimaatdoelstelling van 'Parijs', dan moet de totale CO 2 -uitstoot verminderen tot 10 megaton in 2050. Alle sectoren moeten inleveren, ook de melkveehouderij. Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) is krimp van de hele veestapel, dus niet alleen van het aantal koeien, 'noodzakelijk'. Anders neemt de veehouderij in 2050 'de totale toegestane broeikasuitstoot in Nederland' voor haar rekening.

Het besef dat verandering noodzakelijk is, dringt nauwelijks door tot de sector. De reactie van LTO Nederland op het rapport van de RLI is tekenend. Het rapport bevat volgens LTO 'geen nieuwe inzichten'. En de organisatie stelt: "Dat we in Nederland niet ontkomen aan een discussie over de omvang van de veestapel, zoals de Raad stelt en dus ingrijpen nu al als noodzakelijk acht, is een conclusie die LTO Nederland niet deelt."