Boostprik? Noem het liever een stimulansprik

Boostprik

In het communicatiejargon van het kabinet over covid is weer een nieuw woord opgenomen: de boostprik. Blijkbaar zijn termen als derde prik, extra prik of beter nog stimulansprik niet duidelijk en moet ‘boostprik’ toegevoegd worden aan het steenkolenengels van het kabinet. Ook nieuwslezers en ‘talkshow’-deelnemers gebruiken de term alsof dat heel normaal is. En intussen klagen dat zoveel Nederlanders in achterstandswijken de boodschap om te vaccineren slecht begrijpen. Laat ze in Den Haag en Hilversum eens ophouden met het gebruik van die quasi Engelse termen. Aan deze kant van de IJssel spreken we gewoon Nederlands!

Henk Michel Zwolle

Sigaretje

Typisch Nederlands: het land verkeert in de zwaarste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog en wij maken ons druk vanwege het feit dat twee informateurs zich even ontspannen in de tuin met een sigaretje (Lezersreacties, 2 november).

Henk van de Berg Hillegom

Verouderd onderwijs

De nieuwe wet ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ was bedoeld om meer ruimte te scheppen om scholen te stichten op basis van vernieuwende onderwijsconcepten. Nu blijkt dat er toch ook aanvragen worden ingediend op basis van de traditionele denominaties (christelijk, islamitisch, antroposofisch etc.). Dat lijkt me juist geen ‘impuls aan het Nederlands onderwijs’, zoals wordt gesteld in het artikel (Trouw, 2 november). Het is eerder een voortzetting van een verouderd onderwijssysteem, gebaseerd op een achterhaald onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs.

Otto Meulenbeek Brummen

Stinkend reliek

In de column van Erik Ex (Trouw, 2 november) is het volgende stukje uitgelicht. ‘Artikel 23 is een stinkend reliek uit de verzuiling dat ervoor zorgt dat kinderen opgroeien in de echokamer van het eigen geloof’. Deze uitlating geeft aan dat Erik Ex niets begrijpt van vrijheid van godsdienst. Hij zal voor de klas van je kind staan: intolerant tot en met. In landen als China en Rusland zouden zijn uitlatingen niet misstaan in een (niet-vrije!) krant.

Henriette Hak Bruchem

QR-code

Als ik naar een restaurant ga wordt mij om een QR-code gevraagd, heb ik die niet dan word ik niet toegelaten. De kans bestaat echter dat degene die mij controleert zelf geen QR- code heeft, omdat een werkgever niet mag vragen of degene die de controle uitvoert gevaccineerd is. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het bedienend personeel. Zoiets heet het paard achter de wagen spannen.

Arie Baas Alkmaar

Loonsverhoging

In Trouw van 2 november wordt gesproken over een loonsverhoging van 9 procent voor de supermarktbranche, uitgesmeerd over drie jaar. In Trouw van 3 november stelt een lezer dat het ‘juister en inzichtelijker’ is om te spreken van een loonsverhoging van 3 procent per jaar gedurende 3 jaar. Hoeveel lezers zijn gecijferd genoeg om zich te realiseren dat dit niet klopt? Een loonsverhoging van 3 procent na een jaar levert namelijk op een inmiddels hoger loon meer op dan de eerste loonsverhoging van 3 procent: na drie jaar is het ten opzichte van het loon waarmee gestart werd inmiddels een loonsverhoging van 9,3 procent. Hoeveel lezers reageren hierop, vergeleken met het aantal lezers dat reageert op spelfouten?

Dédé de Haan Hurdegaryp