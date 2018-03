Boos over hondesaté? En de koe dan?

Ik word ronduit kwaad na lezing van het artikel over hondesaté in Trouw, omdat het me duidelijk maakt dat dierenrechtenactivisten in Indonesië hun prioriteiten niet op orde hebben. Het probleem volgens deze activisten is dat mensen in Indonesië graag honden eten. Persoonlijk zie ik het probleem niet zo. De meeste westerlingen hebben het niet zo op het eten van honden omdat ze dat zielig vinden, maar objectief gezien is het eten van een hond niet beter of slechter dan het eten van een koe.

We moeten stoppen met het voortrekken van dieren die we zielig of schattig vinden als het om dierenrechten gaat

Helaas durven de meeste dierenrechten- en milieuactivisten daar niet voor te pleiten omdat dat hen niet bijzonder populair zou maken. Dus richten ze hun aandacht op hondevlees, met het oog op het krijgen van waardering van westerse dierenliefhebbers.

Levend grillen Een van de gerechten uit een voorbeeld van een Indonesisch eettentje is ricarica, waarvoor de hond levend wordt gebarbecued. Een schandelijke schending van dierenrechten, niet omdat het een hond is, maar omdat het gaat om het levend grillen van een dier. Daar wordt dan in de rest van het artikel met geen woord over gerept. Een stukje verder in het artikel lees ik dat de activisten in kwestie samen willen werken met de moslim-extremisten in Indonesië om er een verbod op hondevlees doorheen te jagen. De islam verbiedt het eten van honden omdat ze die als onrein beschouwt. Nu extremistische moslims steeds meer politieke macht krijgen in Indonesië zien sommige hondenliefhebbers dit als een kans. Dat is het natuurlijk niet. Er kan absoluut niets goeds komen van samenwerken met extremisten. Niet voor mensenrechten en ook niet voor dierenrechten. Wat als deze extremisten ineens op het idee komen om al die onreine honden dan maar massaal te vergiftigen omdat die geen plek hebben in hun steden?