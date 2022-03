Boomer Poetin is een man die niets te verliezen heeft

Psychiater Patrick Clervoy, is een Franse specialist in angst en oorlogstrauma’s en hoofddocent aan het opleidingsziekenhuis van het leger in Val-de-Grâce. Onlangs meldde hij een golf van angst te hebben geconstateerd rond het nucleaire gevaar: ‘Zodra Oekraïne werd binnengevallen door het Russische leger, meldden de patiënten die ik dagelijks zie een toename van angst in verband met deze gebeurtenis’. Angsten die in strijd zijn met het gezond verstand, zijn een vast component van onze menselijkheid. Diep ademhalen en je schouders ophalen kunnen een methode zijn om angst uit je borstkast en neuronen weg te jagen. Maar wat te doen wanneer de ratio niet meer in staat is om het irrationele te bestrijden?

Ik behoor tot een generatie die met het atoomgevaar is opgegroeid. Een kind van de Koude Oorlog dus dat soms, al naargelang het nieuws op ons zwart-wit-tv-toestel, paniekaanvallen kreeg: zou het kunnen dat met een druk op een felrode knop onze wereld en mijn leventje in een paddenstoel wordt omgetoverd? Begin jaren tachtig, ik was toen een jongvolwassene geworden, kwam de tweede golf nucleaire angst in de vorm van een wapenwedloop tussen de VS van Ronald Reagan en de Sovjet-Unie van Joeri Andropov. Doe Maar scoorde in 1982 een hit met het nummer De bom (‘Carrière maken / Voordat de bom valt’). Het tegengif kwam van Herman van Veen die een jaar later het liedje De bom valt nooit uitbracht.

Ik kan een derde golf wel aan dacht ik, totdat Poetin begon over ‘gevolgen die u niet eerder heeft gezien’. Ja, toch angstaanjagend. En met de beschietingen door zijn leger op de kerncentrale Zaporizja, in het zuidoosten van Oekraïne gisteren, zijn de zaken er niet beter op geworden. Ik kan me dan voorstellen dat de vrees nog rationeler wordt. Vooral voor jongere mensen. Die hebben het meest te verliezen ten aanzien van boomers die hun toekomst grotendeels achter zich hebben.

Paria

Twee jaar geleden hield het Internationale Comité van het Rode Kruis een onderzoek in zestien landen onder 16.000 millennials (geboren tussen 1980 en 1995): bijna de helft dacht dat er binnen tien jaar een nucleaire oorlog zou uitbreken. Patrick Clervoy bevestigt dat al zijn jonge patiënten met een ‘angoisse nucléaire’ zich afvragen: ‘Wat voor wereld zal er voor onze kinderen nog zijn?’

Veel hangt af van het onvoorspelbare karakter van Vladimir Poetin. Niet van een min of meer stabiel of gestructureerd politiek systeem zoals toen met het sovjetcommunisme maar van een man, eenzaam met zijn obsessies, grillen en volstrek gebrek aan empathie. Een staatshoofd dat door driekwart van de wereld als paria wordt gebrandmerkt en hierdoor geen politieke toekomst meer heeft. Wat heeft Poetin, die op 7 oktober 70 wordt, nog te verliezen in een land met een voor mannen gemiddelde levensverwachting van 67 jaar? Na hem de zondvloed?

Ach laat ik mijn angst temmen door met Herman van Veen uit volle borst te zingen: ‘Mijn leven is totaal ontwricht / Ik voel me overboord gegooid / Vandaag las ik dit nieuwsbericht: De bom valt nooit.’

