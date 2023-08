Bontenbal is een verademing, je hoeft geen christendemocraat te zijn om dat te zien

In een vorig politiek tijdperk, een dikke zeven weken geleden, had ik samen met een collega een gesprek met Henk Woldring. De voormalige senator voor het CDA en hoogleraar politieke filosofie aan de VU, inmiddels tachtig jaar oud en getroffen door blindheid, wilde graag zijn hart luchten over de toestand in het CDA. Bijna had ik hier geschreven ‘zijn CDA’, maar dat is die partij al dertien jaar niet meer. Woldring vertrok in 2010, toen de partij ging samenwerken met de PVV – voor velen het moment dat de christendemocraten hun ziel verkochten aan de duivel.

Hoewel Woldring inmiddels lid is van GroenLinks, noemt hij zich nog steeds ‘christendemocraat in hart en nieren’ en gaat de neergang van het CDA hem aan het hart. De partij heeft zichzelf naar de rand van de afgrond gebracht door haar oorspronkelijke opdracht te verwaarlozen, zei hij. De christendemocratie is op aarde om ‘vorm te geven aan samenleven naar recht en rechtvaardigheid’, en dat ‘met behulp van overheidsmacht’. Maar op jacht naar de veronderstelde kiezers in het midden, is het CDA karakterloos geworden, een bijwagen van de VVD, en dus overbodig. “Wopke Hoekstra is gewoon een liberaal, hij is geen christendemocraat.”

Gideonsbende

Om weer herkenbaar te worden, moet het CDA volgens Woldring terug naar de begrippen solidariteit, rechtvaardigheid, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. De partij zou een gideonsbende moeten durven zijn, een verzameling mensen met een sterke overtuiging – maar die ontbreekt. Het is eerder een calimerobende: zij zijn groot en ik is klein en dat is oneerlijk. Wil de partij geloofwaardig zijn, dan moet ze stoppen met het kopiëren van ‘zij die groot zijn’ en het eigen gedachtengoed gaan revitaliseren. Met een nieuwe leider.

En kijk, op wonderbaarlijke wijze is de wens van Woldring in vervulling gegaan: het einde van Rutte IV betekent ook het einde van Hoekstra als CDA-leider en de kroning van Henri Bontenbal als zijn opvolger. Ik heb Bontenbal gehoord op de radio, gezien op tv, ik heb stukken van en over hem gelezen, en ik moet zeggen: de man is een verademing, je hoeft geen christendemocraat te zijn om dat te zien. In de eerste plaats omdat hij durft te praten. Stel je hem een vraag, dan krijg je antwoord, hij gebruikt – anders dan zijn voorganger – woorden die iets betekenen. Moge dat zo blijven. Hij durft ook te kiezen: terug naar het eigen verhaal. “Het is misgegaan omdat we te veel water bij de wijn hebben gedaan.” Woldring had het kunnen zeggen.

Bezielde denkers

Voor zijn eigen website heeft Bontenbal een reeks ‘inspiratieportretten’ geschreven, stukken over mensen die hem iets hebben gebracht, onder wie Dag Hammarskjöld, paus Franciscus, Martin Luther King, Simone Weil, Jonathan Sacks en Václav Havel. Stuk voor stuk bezielde denkers. Sociaal bewogen denkers ook. Zelf ben ik er niet van overtuigd dat hun idealen je noodzakelijkerwijs bij het CDA brengen, en dan druk ik me nog mild uit. Maar als de nieuwe CDA-leider zich door dergelijke namen laat inspireren, dan valt dat alleen maar toe te juichen.

Toch Woldring nog even gebeld, is hij gelukkig met Bontenbal? Jawel, hij hoort weer de waarden waar het CDA ooit op stoelde. “Als de sociale rechtvaardigheid maar niet wordt vergeten.”