Boerkaverbod zal moslimhaat en islamofobie vooral aanwakkeren

De dag dat de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (het boerkaverbod) door de Eerste Kamer is aangenomen, dinsdag 26 juni, zal de parlementaire geschiedenis ingaan als een absoluut dieptepunt, een onuitwisbare smet.

De wet behelst onder andere dat moslima's met gezichtsbedekking niet meer met de tram of bus mogen reizen, hun kinderen niet van school mogen halen en overheidsgebouwen niet mogen betreden. Hun bewegingsvrijheid en vrijheid van godsdienst worden daarmee ernstig beperkt. De wet ontneemt moslimvrouwen het recht om uit vrije wil bepaalde kleding te dragen. Let wel, waar sprake is van dwang om een bepaald kledingstuk te dragen, moet hard worden opgetreden.

De kloof tussen burger en politiek wordt door het negeren van kritische geluiden uit de samenleving alleen maar groter

Geen probleem Ondanks kritiek en protesten uit de samenleving is het boerkaverbod een feit. De artsenfederatie KNMG, rechtsgeleerden, prominente Nederlanders, maatschappelijke organisaties, vier moskeekoepels (CMO, SPIOR, SMBZ en SIORH) en individuele burgers hebben hun twijfels uitgesproken en bezwaren kenbaar gemaakt. Zelfs het belangrijkste adviesorgaan van het Rijk, de Raad van State, is zeer kritisch. Het wetsvoorstel voorziet niet 'in een zodanig dringende behoefte dat dit een beperking op het recht op de vrijheid van godsdienst kan rechtvaardigen', stelt de Raad in zijn advies. Met andere woorden, er is geen sprake van een maatschappelijk probleem, evenmin van een gerechtvaardigd belang om de godsdienstvrijheid van een minderheid zodanig in te perken dat het ernstige consequenties heeft voor hun dagelijkse leven. Ondanks de forse kritiek is het voorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Een kapitale fout. De kloof tussen burger en politiek wordt door het negeren van kritische geluiden uit de samenleving alleen maar groter. Dit is beide Kamers aan te rekenen. De rol van de Eerste Kamer is om kritisch en constructief wetsvoorstellen te beoordelen. Onder andere nut en noodzaak dienen aangetoond te worden, met oog voor proportionaliteit, eenduidigheid, zorgvuldigheid en uitvoerbaarheid. Van dit alles is absoluut geen sprake. Het instituut van 'wijze mannen en vrouwen' lijkt te zijn verworden tot een puur politieke arena.

Antimoslimsentiment Het boerkaverbod past in het antimoslimsentiment dat als een gure wind over Nederland waait. De Nederlandse moslimgemeenschap heeft te maken met veel geweld, bedreiging en intimidatie. Het is zorgwekkend dat de grimmige sfeer de Nederlandse politiek heeft bereikt. In plaats van maatregelen te nemen die moslimhaat en islamofobie tegengaan, draagt deze wet vooral bij aan de versterking van tegenstellingen in onze samenleving. De landelijke politiek moet niet vergeten dat zij een voorbeeldfunctie heeft en politici rolmodellen zijn. Rechts-extremistische en xenofobe groeperingen kunnen zich met het boerkaverbod gesterkt voelen om hun abjecte daden verder op te voeren. De aangenomen wet is de bijl aan de wortel van onze democratie. Dit geldt ook voor het wetsvoorstel verbod op onverdoofd religieus slachten. Mocht dit verbod er doorheen komen dan zal de godsdienstvrijheid van religieuze minderheden in ons land nog verder in het gedrang komen. SIORH maakt zich hier ernstige zorgen om en hoopt dat wanneer het zover is de Eerste Kamer dit voorstel zal verwerpen. De Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbekkende kleding is een typisch voorbeeld van symboolpolitiek en in onze ogen gedoemd te mislukken. Lagere overheden en politie hebben aangegeven niet te zullen of te kunnen handhaven. SIORH onderzoekt nu de mogelijkheden om een klacht tegen het boerkaverbod in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

