Boeren, kom uit die ontkenningsfase

Volgens het onderzoek van Trouw naar de Staat van de Boer wil 75 procent van de landbouwers met milieu- en dierenorganisaties samenwerken. Samenwerken is volgens mij een goed idee. Maar hoe serieus is dit idee voor de boeren?

Komt die wens doordat de sector weer eens in crisis is, zoals bij de varkenspest? Of omdat men werkelijk wil verduurzamen? Melkveehouder Kees Koning lijkt mij al een lastige om mee samen te werken. Hij gelooft dat koeien liever in de stal staan dan buiten, dat het scheiden van het kalf na een dracht van negen maanden voor moeder en kind geen enkel punt is en dat intensieve melkveehouderij geen rol speelt bij het verdwijnen van weidevogels, insecten, vlinders en plantensoorten.

Naïeve stadsmens

Varkensboeren stellen vaak dat varkens genetisch zo aangepast zijn dat ze het helemaal niet erg vinden om hun hele leven in een kale stal in de stank en in hun eigen mest te liggen. Het is moeilijk samenwerken als boeren niet begrijpen dat ze iets fundamenteels verkeerd doen met hun dieren, en dat dit niet slechts de perceptie is van de naïeve stadsmens, beïnvloed door de leugens van organisaties als Wakker Dier en Varkens in Nood. Komt nog bij de fraude met mest, aantallen dieren en emissies van giftige stoffen. Kortom, de uitgangspunten voor een samenwerking moeten nog wel nader worden ­gespecificeerd.

De gewone boer heeft gelijk als hij zegt dat hij slecht wordt vertegenwoordigd door de landbouworganisaties. Dat blijkt alleen al uit het feit dat van de 24.000 (familie)bedrijven met varkens in 1997 er nu nog maar 4000 over zijn. Of het feit dat de duurzame biologische koeienboeren vanwege het mestoverschot moeten inkrimpen, maar de vervuilende en dieronvriendelijke kalvervleesindustrie mag uitbreiden. De Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en CDA/VVD hebben dit bekokstoofd, ten nadele van familiebedrijven en ten voordele van de grootste kalvermester van Europa, de Van Drie Groep. Dat de boeren afstand nemen van LTO vind ik volkomen begrijpelijk; dat ze nog altijd massaal CDA stemmen, is vreemd.