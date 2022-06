Boeren hebben recht op toekomstvisie van kabinet voor veeteelt

Het is een illusie van het kabinet-Rutte IV te denken dat ze het stikstofbeleid kunnen realiseren zonder met een goede visie op de toekomst van de landbouw en veeteelt in Nederland te komen. Zonder dit perspectief ontstaat er geen draagvlak, en zonder enig draagvlak zal het kabinet dit beleid niet kunnen effectueren.

De Nederlandse stikstofkaart, met daarop de rode gebieden, is krap een week oud en het debat hierover dreigt alweer te ontsporen. In Stroe werd vorige week een grote boerendemonstratie gehouden, maar op het podium stonden vooral Kamerleden die de boeren naar de mond praatten. De politici van Forum, PVV, BVNL, JA21, BBB en de SGP beloofden hun volle steun. Ondertussen zei CU-leider Gert-Jan Segers dat het stikstofdebat weleens tot een beschaafde ‘burgeroorlog’ zou kunnen leiden tussen stad en platteland.

De waarschuwing is zorgelijk en veelzeggend. De angst voor zo’n opstand is groot. Provincies, zoals Limburg, zeggen daarom het stikstofbesluit niet te zullen uitvoeren. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas doet er nog een schepje bovenop. Ze stelt dat boeren vooral moeten wijken voor woningbouw, de polarisatie en het wantrouwen voedend. Terwijl het kabinet op slechts 1 procent van de landbouwgrond woningbouw heeft gepland.

Boeren zijn met halve waarheden niet geholpen

Volgens de tegenstanders is stikstof geen probleem, of het rekenmodel deugt niet, of de boeren hebben al meer dan voldoende (68 procent) stikstofreductie gerealiseerd. Maar boeren zijn met halve waarheden van laffe politici niet geholpen. Natuurlijk hebben ze al heel veel gedaan. Toch bungelt Nederland nog steeds onderaan de rode EU-lijstjes voor stikstofuitstoot.

En de alternatieven zijn op. De hoop dat innovatie een oplossing biedt, bleek de afgelopen jaren vergeefs. Ook kunnen de natuureisen niet meer worden versoepeld. Daarvoor is de natuur al te veel beschadigd. Minister Van der Wal concludeerde dat tijdens het stikstofdebat glashelder. “Europa gunt ons na twintig jaar omzeilen niets meer.”

Pijnlijke maatregelen zijn nodig

Het lijkt zelfs alsof het kabinet met geheel nieuwe stikstofinformatie is gekomen. Maar alles ligt al sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019 op tafel. De conclusie was en is dat er pijnlijke maatregelen nodig zijn om de schade aan de natuur niet verder te vergroten, en die zullen de veeteelt hard treffen.

Maar het kabinet heeft wel een belangrijke steek laten vallen. VVD-minister Van der Wal publiceerde de stikstofkaart, terwijl CU-landbouwminister Staghouwer nog steeds geen kabinetsvisie heeft op de toekomst van de landbouw en veehouderij. Dat is essentieel voor het draagvlak onder dit beleid. De agrarische sector heeft het zwaar, het minste wat het kabinet kan doen is een stip aan de horizon zetten.