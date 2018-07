Bloks woorden onthullen een zeer nauw perspectief: dat van de witte, rijke Nederlander

Suriname (een failed state volgens Blok) klom in de hoogste diplomatieke boom, veel Nederlanders voelden zich zwaar geschoffeerd.

Van de minister van buitenlandse zaken mogen we bovendien nuance en vooral kennis verwachten als het gaat om de conflicten in de wereld. Zijn versimpeling van de hutu’s en de tutsi’s, sjiieten en soennieten ontstijgen het niveau van borrelpraat nauwelijks. Misschien doet hij er goed aan eens wat vaker te buurten bij zijn collega Sigrid Kaag, die deze kennis wel bezit.

Het zegt genoeg dat ook zijn eigen partij de uitspraken lomp noemde. Maar dat is niet het ergste. Bloks woorden schilderen een pessimistische visie op onze samenleving, zelfs op de mensheid, op het vermogen van verschillende etniciteiten en culturen om vreedzaam samen te leven. “Het zit ‘in de genen’ dat we ‘geen binding kunnen aangaan met ons onbekende mensen”, luidde een van zijn uitspraken. Dat kan een wereldbeeld zijn, maar niet een waarmee een politicus mensen motiveert en oproept tot meedoen, zoals zijn eigen VVD dat op het gebied van integratie ook doet.

Signaal

Daar komt bij dat Bloks woorden een zeer nauw perspectief onthullen: dat van de witte, rijke Nederlander, die ‘de mensen in Amsterdam-West en de Schilderswijk’ begrijpt. Waarbij hij overduidelijk impliceert dat hij niet doelt op de Turkse bakker die daar ook woont. En misschien al generaties lang. In dat opzicht is het net zo onthullend wat Blok níet benoemt: de rol van religie, islam, economische ongelijkheid, discriminatie, criminaliteit. Of hij moet dat onder de ‘bijeffecten’ scharen waar mensen volgens hem ‘last’ van kunnen hebben. Voor mensen uit twee culturen is zo’n perspectief een overduidelijk signaal: jij hoort er niet bij, en zult er ook nooit echt bij horen.

Richting Suriname, waarmee Nederland als oud-kolonisator een moeizame band heeft, getuigt het van weinig historisch inzicht om de problemen waar het land mee te kampen heeft, te wijten aan etnische opdeling. Nederland heeft zelf bevolkingsgroepen van overal ter wereld naar Suriname gebracht. De minister loopt hiermee ook in het debat over de gevolgen van slavernij als een olifant door de porseleinkast. In zijn werk als minister zal Blok van zijn misstap wellicht geen hinder ondervinden - behalve in de relatie met Suriname. Het oordeel is ook aan de Tweede Kamer. Maar het zal veel moeite kosten toekomstige daden van de minister te bezien zonder te denken aan al deze woorden.

