Blokkeerfriezen en blokkeerpieten: Nederland is een intellectuele Balkan in het klein

Op de site Doneeractie.nl werd sinds het weekeinde geld ingezameld om het hoger beroep van de zogenaamde ‘blokkeerfriezen’ mogelijk te maken. Die mensen hadden vorig jaar een paar bussen vol blokkeerpieten op de snelweg tot stilstand gedwongen en werden daarvoor door een rechter veroordeeld. Gistermiddag nam ik een kijkje op die doneersite en constateerde dat meer dan negenduizend mensen bijna 180.000 euro voor de blokkeerfriezen hadden ingezameld. Volgens de pro-blokkeerfriezenkrant De Telegraaf werd niet eerder in Nederland ‘zoveel geld ingezameld voor veroordeelden of verdachten in een misdrijf’.

Sinds actievoerders Gario en Afriyie op 12 november 2011 in Dordrecht tijdens de intocht van Sinterklaas werden gearresteerd, hebben we heel wat afgelachen. Nederland is folklore, nietwaar? Hier haalt een Emile Ratelband de wereldpers, omdat hij wil dat een rechter hem twintig jaar jonger verklaart of gaan ‘ecoterroristen’ in nachtelijke uren met zaklantaarns aardappels rooien. En wie weet is straks na Zwarte Piet ook Sneeuwwitje aan de beurt.

Ook ik maakte me in die zeven jaren schuldig aan vrolijke ironie en satire. Helaas is het speelkwartier afgelopen en de escalatie aan beide kanten langs etnische en culturele lijnen gaan kruipen. De blokkeerpieten hebben besloten wat tandjes extra bij te zetten en willen zaterdag in achttien steden het racisme van de Sinterklaasintocht aan de kaak stellen.

Stef Blok zucht Maar burgers en hun feestvierende kinderen pesten is een riskante onderneming. In diverse steden zijn groepen zich aan het organiseren om blokkeerpieten van repliek te dienen. Bijvoorbeeld in Den Helder, waar actievoerende bewoners op een plattegrond hebben aangegeven waar ze de toegangswegen naar de intocht voor blokkeerpieten gaan versperren. Deze zogenaamde ‘blokkeerjutters’ zijn nu verenigd in de organisatie ‘Warm Onthaal Kick Out Zwarte Piet’. Ook in Eindhoven kunnen anti-zwartepietactivisten op een harde reactie rekenen. Daar hebben de PSV-hooligans van ‘EHV-Hools’ zich achter de poëtische en verdraagzame leuze ‘Oprotten met die mongolen’ geschaard. Opeens is Nederland ietsje minder folklore, maar – laat ik het chargeren – een intellectuele Balkan in het klein. Aan beide kanten van de kloof verzamelen zich extreme krachten op ethische en etnische gronden. Blokkeerpieten tegenover blokkeerjutters en blokkeerhooligans. De Nederlands multiculturele samenleving is nog geen Bosnië of Libanon, maar echt vreedzaam en harmonieus allang niet meer. En als je goed luistert, hoor je uit de martelkelder van het hoofdgebouw van de gedachtenpolitie een lange en vermoeide zucht ontsnappen: die van minister van buitenlandse zaken Stef Blok. Drie keer per week schopt Sylvain Ephimenco in Trouw heilige huisjes omver. U leest zijn columns op trouw.nl/ephimenco.

