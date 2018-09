Blok verloor zijn geloofwaardigheid, maar redde zijn hoofd

Tegenover had zich de gehele top van de Gedachtepolitie verzameld. Blok had in juli van dat jaar beledigende opmerkingen gemaakt ten aanzien van bevriende naties. Maar bovenal had hij een code geschonden door zijn twijfels te uiten over de doctrine van het ministerie van politieke correctheid. Hij had durven beweren dat een samenleving waar het multiculturalisme heerste, geen harmonieuze maatschappij kon voortbrengen. ‘Soort zoekt soort’, was zijn verwerpelijke gedachte. Toch wist hij ook dat zelfs de beste elementen achter het multiculturele concept soms uit buurten waar etnische diversiteit heerste moesten verhuizen, omwille van hun eigen veiligheid en leefbaarheid. Blok werd onmiddellijk door de leden van de Gedachtepolitie aangeklaagd.

Vanzelfsprekend besefte de aangeklaagde dat alleen een zware vorm van zelfkritiek zijn hoofd kon redden. Publiekelijke zelfkritiek, in het Russisch samokritika, was door Stalin in de vorige eeuw uitgevonden. Vervolgens werd diezelfde techniek omgedoopt tot Jiantao, in de jaren zestig door de bloeddorstige Chinese dictator Mao Zedong toegepast. Gedurende twee maanden wentelde Blok zich in een wolk van stof waarin hij naar hartelust keer op keer beet. ‘Sorry, sorry’, werd zijn parool. Het bleek niet voldoende. Op 5 september werd zijn showproces geïnitieerd. De Gedachtepolitie wilde grondig uitzoeken of de excuuswoorden van Blok met zijn diepste gedachten konden worden geaccordeerd. Of hij het meende dus.

Niemand geloofde de excuses van Blok en zeker niet de talrijke mensen die het met hem eens waren geweest

Bij aanvang moest de aangeklaagde eerst de beledigingen van adjudant Kuzu ondergaan, die ook als ambassadeur van Grote Broer Erdogan uit het Oosten optrad. Vervolgens trad hoofdaanklager van de Gedachtepolitie Pechtold op. Hij vroeg Blok om al zijn uitspraken terug te nemen, ook inhoudelijk, en om duidelijk te maken dat hij ze niet meende. Ja, wat stond precies in zijn cortex cerebri, zijn hersenschors waar gedachten vorm kregen?

Toen hij na een hele reeks assistent-aanklagers eindelijk aan het woord mocht komen, verontschuldigde Blok zich voor de zoveelste keer: “Ik heb ongelukkige en onzorgvuldige woorden gebruikt. Dat spijt mij. Ik heb die woorden ook teruggenomen. De woorden die ik terugneem, die meende ik dus ook niet.”

Niemand geloofde hem en zeker niet de talrijke mensen in het land die het met hem eens waren geweest. Hoofdaanklager Pechtold keek als enige bedrukt. Hij had net van het ministerie van roddel en laster gehoord dat hij binnenkort zelf aangeklaagd dreigde te worden. Door een raadslid uit Meppel werd hij beschuldigd van het aangaan van een ongelijkwaardige relatie die tot ‘misbruik, wangedrag en opportunisme’ had geleid. Blok liep zuchtend het gebouw van de Gedachtepolitie uit: hij had zijn geloofwaardigheid verloren, maar zijn hoofd wel gered.

