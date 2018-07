Blok deed zijn omstreden uitspraken níet op een besloten bijeenkomst

Een minister is altijd verantwoordelijk voor zijn of haar uitspraken in een publieke ruimte. De omstreden woorden van minister Blok over onder andere migratie en de multiculturele samenleving tijdens de zogenaamde Touch Dutch Base-conferentie vallen daar zonder meer onder.

De basis waarop de minister zijn verontschuldigingen baseert - een besloten bijeenkomst, en dus geen publiek debat - komt niet overeen met het podium waar hij zijn uitspraken deed.

Blok bevond zich niet bepaald in een privésfeer, maar juist op een werk gerelateerd én vooral over­heids­ge­re­la­teerd podium

De besloten bijeenkomst betrof een conferentie genaamd Touch Dutch Base, georganiseerd door de Nationale Coördinator Internationale Functies (NCIF), een bureau dat is ondergebracht bij het ministerie van buitenlandse zaken zelf. Het NCIF bestaat onder andere om ervoor te zorgen dat Nederland goed vertegenwoordigd is in ruim dertig internationale organisaties, zoals de VN en de Navo. Blok bevond zich niet bepaald in een privésfeer, maar juist op een werk gerelateerd én vooral overheidsgerelateerd podium. Dit was een platform dat wel degelijk een publiek debat omhelst, en zeker beïnvloedt.

Geen besloten bijeenkomst De conferentie werd mede gebruikt om talentvolle jonge internationale ambtenaren uit te nodigen, te netwerken en actuele inhoudelijke onderwerpen zoals migratieproblematie en bescherming van mensenrechten te bespreken. Met de aanwezigheid van vertegenwoordigers van Nederland op midden- en topniveau, én deelnemers uit meer dan twintig landen, heeft de heer Blok een internationale groep beleidsmakers en -uitvoerders als publiek aangesproken, hetgeen een besloten debat waarachter hij zich vooralsnog verschuilt wel degelijk overstijgt. Opgezet door een aan het BuZa gerelateerde instantie, sprak Blok organisaties aan die zich daarbij zelf in grote mate in het publieke debat bewegen, en waarop een kabinetslid natuurlijk invloed probeert uit te oefenen. En ook de locatie is van belang. Minister Blok sprak tijdens een sessie op het Binnenhof, toch geen hutje op de heide, maar een ruimte waar een publiek debat juist aanwezig zou moeten zijn, al was dit alleen in symbolische zin. Met het Binnenhof als locatie, het wél aanwezige publiek, en de overheidsgerelateerde sfeer waarbinnen deze conferentie plaatsvond was hier namelijk geen sprake van een besloten bijeenkomst. Minister Blok zal zich dus moeten verantwoorden voor publiekelijk gedane uitspraken.

