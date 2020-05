Bloemen, gedichten en een taptoe thuis: de Trouw-lezer herdenkt thuis

4 en 5 mei beleven we dit jaar thuis. Zonder gezamenlijke herdenking bij het plaatselijke monument, zonder bomvolle Dam op televisie en zonder drukbezochte Bevrijdingsfestivals door het hele land. Hoe herdenkt u de doden, en hoe viert u de vrijheid dit jaar, vroegen we aan onze lezers. U stuurde gedichten, foto's en video's. Hieronder een selectie uit de reacties.

De 32-jarige Erwin Landman speelt om twee minuten voor acht de taptoe vanuit huis. “We herdenken met muziek, in verbondenheid met de buurt.”

De lantaarnpaal stond er nog. Vandaag, 4 mei, ben ik teruggegaan naar de plek waar mijn opa Carl Hulscher ruim 75 jaar geleden Ada Kruimink en Dirk Neijssel fotografeerde tijdens het illegaal aanplakken van een Waarheid-bulletin. De foto werd vandaag afgedrukt in het boek ‘De Tweede Wereldoorlog in Honderd Foto’s’ en daarom wilde ik hem weer op de lantaarnpaal bevestigen. Geheel legaal, dit keer, op 4 mei 2020. Reinjan Mulder

Lezersreacties Reinjan Mulder Beeld Reinjan Mulder

In mijn huis woonde in de oorlog een joods gezin. Toen het onveilig werd voor joodse mensen hebben ze hun kinderen naar een onderduik adres gebracht. Toen de ouders later zelf onderweg waren naar het onderduikadres zijn ze dood geschoten.

Beeld An Woldhuis

Voor mijn huis liggen nu 2 strompelstenen (stolpersteine) waar ik op 4 mei bloemen neerleg om te herdenken.

An Woldhuis, Stadskanaal

Door De Jong Natuurlijk kun je doden die je niet gekend hebt wel herdenken en niet alleen op 4 mei. Ik ben bij veel mensen over de vloer geweest, die weinig boeken in huis hebben maar wel deze rij van 14 banden: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van dr. L. de Jong. Ik vroeg weleens of ze dat allemaal gelezen hadden en kreeg dan meestal een glimlach terug: nee, hier en daar een stukje. Natuurlijk is dat ook al ‘de doden herdenken’: dat je die boeken je leven lang in de kast hebt staan. Zelf ben ik met pensioen en sinds een paar jaar bezig om de hele ‘wereldreis’ door De Jong te maken. Tot halverwege deel 8 gevorderd moet ik zeggen het is een ‘karwei’, maar wat mij betreft een prima passende manier om de doden te gedenken: met de feiten op een (heel lang) rijtje, zo pijnlijk en schokkend als ze zijn. Guus Koelman, Rotterdam

Ik weet nog toen de bommen vielen

Ik weet nog de pijn van het land

Ik weet nog de bezetting en onderdrukking

Ik weet nog dat we niet meer vrij waren

Ik weet nu hoe belangrijk vrijheid is

Ik weet nu dat we vrijheid moeten vieren

Ik weet nu dat vrijheid niet vanzelfsprekend is

Ik weet nu dat we mogen zijn wie we zijn

Ik vier 75 jaar vrijheid, jij toch ook?

Wilkor-Jan Top ( 15 jaar)

Veel duidelijker dan andere jaren voel ik de dankbaarheid en opgetogenheid om dit jaar de Bevrijding te vieren en de doden te herdenken. Samen met mijn straatgenoten in deze tijd van sociale onthouding. Van de nood een deugd maken als het ware. Daarom stuurde ik hen een oproep voor Koningsdag. De 27e april was onze straat veel meer versierd dan andere jaren. Voor 4 mei zal een taptoe klinken voor 20.00 uur en na 20.02 uur en zullen we als deelnemende straatgenoten buiten staan, ieder voor haar/zijn woning om gezamenlijk de doden te herdenken die op ons netvlies zijn. De vlaggen halfstok. 5 mei gaan we weer vlaggen en versieren met de Nederlandse vlag en wat mij betreft ook met een regenboogvlag. Dat wij mogen leven in zo’n land en samenleving stemt mij dankbaar, ook omdat de generatie van mijn ouders deze maatschappij heeft opgebouwd nadat zij een vijfjarige oorlog hadden meegemaakt. Mijn vader als onderduiker en kanalengraver in de Noordoostpolder, mijn moeder als boerendochter met een ernstige schildklierafwijking – die toch geopereerd kon worden en overleefde – in de Wieringermeer, als zijn verloofde. En daarna werden zij pioniers in deze polder, hun droom gestalte gevend op de boerderij, in hun gezin en in kerk en maatschappij. Ank van der Veen, Amersfoort

Vandaag om acht uur bij onze woning de Nederlandse vlag halfstok opgehangen. Ik gedenk de doodgeschoten bakkers in de bakkerij van Meint Veninga in Martenshoek. Ze werden verraden, omdat ze onder andere bonkaarten en de verzetskrant Trouw met hun bakkerskar in Hoogezand-Sappemeer verspreidden. De bakkerij, waarin mijn vader is opgegroeid en op de dag van de Duitse inval op wonderbaarlijke wijze aan de moordpartij is ontkomen, staat thans aan de Meint Veningastraat in Martenshoek.

Herman de Muinck, 71 jaar, Zuidlaren

Een maand geleden hoorde ik van het idee om alle blazers vanaf het balkon, of vanuit de deuropening de Taptoe te blazen. Een prachtig initiatief waar ik aan mee wilde doen. Na twintig jaar heb ik mijn oude trombone uit de koffer gehaald. Nagenoeg zwart. Er kwam geen geluid uit, wat ik ook met mijn lippen deed. Dood. Na dagen van proberen kwam er weer geluid uit. Elke dag kon ik langer en langer blazen. Op internet vond ik de noten van de Taptoe en hoe het gespeeld moest worden. Het ging me lukken. Echter niet op een vieze zwarte trombone. Ik kocht zilverpoets en heb hem helemaal shiny blinkend opgepoetst. Het merk, een Antoine Courtois uit Parijs, was weer leesbaar. Op 4 mei, met de vlag halfstok, speel ik de taptoe en herdenk daarbij voor het eerst echt intens de dodenherdenking. En de volgende dag vier het nieuwe leven van mijn oude trombone. Acronius van der Zweep, Rotterdam

Het artikel in de Verdieping van 2 mei naar aanleiding van het dagboek van mevrouw te Rietstap heeft mij aangegrepen.

Mijn moeder - Fiet Baukema- zat in de ondergrondse en kreeg de opdracht naar Varsseveld te fietsen om verzetsstrijders die evenals zijzelf afkomstig waren uit Amsterdam en daar gefusilleerd waren in maart 1945, te identificeren. Zij vertelde, de enkele keren dat zij over haar ervaringen in de oorlog sprak, dat de halve kring in het graanveld waarin de mannen moesten staan voor zij neergeschoten werden roder was. Ook stond het koren daar hoger; een akker op een kruispunt van wegen waarvan er een naar Doetinchem liep, waar de politieke gevangenis was.

Door de gegevens uit de krant kon ik het telefoonnummer van de zoon Derk te Rietstap vinden. Van hem hoorde ik dat op 27 april de gijzelaars zijn begraven.

Als oudste en op vier mei geboren voelde ik mij bij mijn moeders ervaringen erg betrokken. Wij zijn samen twee keer naar het monument in Varsseveld geweest. De rode korrels stonden naast de namen van de gevallenen bij het monument.

Ik ben blij en ontroerd, dat door dit te schrijven haar ervaring - zij is in 2016 overleden - nu bekend is.

Carien Engelhard, Zutphen

Ik kom uit een groot gezin, dat door de oorlog is getekend. Op 4 mei MOET ik naar de dodenherdenking. Die is nu anders. Ik ga vanmiddag met enkele bosjes bloemen en steentjes naar de begraafplaats hier in Harlingen. Daar zal ik bloemen leggen bij enkele monumenten voor omgekomen stadsgenoten en de talrijke oorlogsgraven van geallieerde militairen. Dan leg ik steentjes op het monument voor de omgekomen joodse stadgenoten. Pas daarna ben ik weer rustig. Kees Lugtmeier (83), Harlingen

Mijn Indische oma (99 jaar) zit in het verzorgingstehuis. Ik heb haar door de coronacrisis al zeven weken niet gezien maar we bellen wel heel erg veel! Ik heb haar gevraagd om een overdenking op te schrijven over 75 jaar vrijheid en voor te lezen aan de telefoon. Hier heb ik een kunstwerkje bij gemaakt.

Amber Nefkens (32 jaar)

Bij ons gaat ieder jaar weer de vlag uit op 4 en 5 mei, omdat wij dan weer opnieuw beseffen hoe belangrijk het is om even stil te staan bij zoveel verdriet en vreugde. Omdat we dit jaar niet naar de dodenherdenking kunnen op het Oorlogskerkhof in Mierlo, zullen we bloemen brengen. Een aantal jaren geleden hebben we dit kerkhof ook bezocht en toen ben ik heel lang stil blijven staan bij een grafsteen, waarop stond: We loved him so much, no tongue can tell Een Engelse soldaat van amper 17 jaar. Ik krijg er nog een brok van in mijn keel als ik dit vertel. Zijn graf gaan we opzoeken en daar leggen we onze bloemen neer. Ellen en Leen Poot, Geldrop

75 jaar vrijheid

Ik ben van na de oorlog,

ken slechts de verhalen,

gehoord van oude mensen,

gelezen in analen.

Ik heb nooit moeten dulden,

dat ons land werd bezet,

er niets meer te kiezen viel,

de Führers wil was wet.

Ik heb nooit hoeven schuilen

voor een bombardement,

een hongerwinter heb ik

mijn leven niet gekend.

Vervolging van de Joden

heb ik niet meegemaakt.

Ik vraag me af, zou ik toen

voor hen hebben gestaakt?

Zou ik zoals de Geuzen

deelnemen aan ’t verzet

of zou ik me gedeisd houden,

angstig tot en met.

Ik ben van na de oorlog,

het antwoord weet ik niet.

Wel ben ik ieder dankbaar,

die het er niet bij liet.

Maar vocht tegen de vijand,

al liep hij groot gevaar,

en ons vrijheid bezorgde,

nu vijfenzeventig jaar.

Jaap van Oostrum, Maassluis

Mijn vroegste herinnering gaat terug naar juni 1942. Ik was toen bijna 3½ jaar. Wij woonden in Ulrum een dorpje onder de waddenkust in Groningen. ’s-Avonds hoorden we vaak laag overvliegende Engelse jagers, die door de Duitse kustwacht onder vuur werden genomen. We waren allemaal bang. Ik herinner me, dat het op een avond weer zo hevig tekeer ging, dat het leek alsof een vliegtuig op ons huis zou neerstorten. Ik lag al in bed en ik weet nog dat mijn moeder zich over mij heen wierp om me te beschermen. Bij een van die luchtaanvallen is inderdaad een vliegtuig neergestort. Alle inzittenden kwamen om het leven. H. Norfolk was een van hen, samen met drie anderen. Zij werden bij ons op het kerkhof in Ulrum begraven. Mijn moeder nam me mee naar die begrafenis. Daar zag ik een aantal kisten op een rijtje staan. Daaromheen veel gehelmde Duitse soldaten van wie opeens een aantal naar voren traden. Zij richtten hun geweer naar de hemel en losten schoten. Ik schrok daar vreselijk van. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Later vernam ik dat de Engelse vliegeniers zo met militaire eer werden begraven. Een van hen was H. Norfolk, pilot officer, 25 jaar oud gestorven voor zijn land en onze vrijheid op 20 juni 1942, samen met zijn broer Alan Bernard. En nog negen anderen, allemaal begraven in een erehaag in Ulrum. H. Norfolk. Hij was piloot, iemand die leiding en richting geeft. Ik weet dat na 25 jaar zijn leven werd afgebroken. Daar blijft het bij. Gestorven voor een vrijheid waarvan hij zelf niet heeft kunnen genieten. Ik denk aan mijn oudste kleinkinderen van die leeftijd, van wie ik hoop dat ze nog een leven lang voor zich hebben - in vrijheid. H. Norfolk, Henry? Harry? Voor mij in ieder geval een Hero. Henc Valkema, Enkhuizen

Beeld Henc Valkema

In een blank gelakte sigarendoos van mijn vader trof ik naast enkele brieven een gevouwen flyer, de Vliegende Hollander, op krantenpapier gedrukt. Verspreidt door de geallieerde legers in het noorden van Nederland van vrijdag 4 mei 1945, met de kop: Capitulatie van Hamburg en Kiel. Met daarbij een kaartje van de positie van de verschillende legers en een foto van het ondertekenen van de overgave door twee Duitse generaals. Voor mijn vader het moment om zijn gevangenschap in Duitsland te ontvluchten, terug naar huis. Een deel van de reis meeliftend achterop een paardenkar van een wantrouwende boer langs een compleet platgegooid Hamburg. In de nacht klopte hij aan bij zijn ouderlijk huis in Hoogezand. Zijn moeder hing uit het raam en fluisterde in het donker: “Bist doe dat, Klaas?” En met volle stem: ”Klaas is weer toes, Klaas is weer toes!”.

Joop Klaas Wever, Tilburg

Beeld Joop Klaas Wever

Voor het eerst in mijn leven zelf de taptoe gespeeld in de tuin van onze boerderij. Tjarda Nieuwenhuis, Den Ham

Beeld Tjarda Nieuwenhuis

Hoe herdenkt u de doden en viert u de vrijheid? We ontvangen graag uw bericht, foto of video op 4en5mei@trouw.nl

Meer lezen over 75 jaar bevrijding in Trouw? Kijk op trouw.nl/75jaarbevrijding.