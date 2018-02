Blijf van mijn haar af

In de rij voor de kassa in een van de gigantische overdekte winkelcentra - met straten en pleinen in Zuid-Europese of Engelse stijl die er in de buitenwereld niet zijn - gebeurde het.

Krullenbol

Een vrouw achter me in de rij voelde aan mijn haar. Voordat ze eraan begon te trekken, draaide ik me al om. De vrouw schrok. Van kinds af aan woelen vreemden met hun, waarschijnlijk ongewassen, klauwen door mijn haar met de overbodige mededeling 'krullenbol!' Mijn haar staat in connectie met mijn ziel. Dus als je eraan zit, zit je aan mijn binnenkant. Het is intiem en grensoverschrijdend. Met een vinger in haar gezicht zei ik dat ze me niet moest aanraken. Ze schrok weer. 'Het praat terug', leek ze te denken.

In haar wereld volgen mensen die eruitzien zoals ik - de huishoudsters, de nanny's die zwijgend achter kinderwagens lopen terwijl een rijk gezin vertier zoekt in een winkelcentrum of langs het strand - vooral orders op. Haar man sprak mij aan. "Ze vindt je haar gewoon mooi", zei hij met behulp van omstanders. Ik had er geen boodschap aan. Hoe maakte ik hem duidelijk dat het haar daarom geen recht geeft mij aan te raken? Dat ik een volwassene ben en geen passerend huisdier?

Ik wilde haar vragen of ik dan ook aan haar billen mocht zitten, die waren ook mooi

Als ik reis naar plekken waar zwarte mensen een duidelijk ondergeschikte positie hebben, moet ik rekening houden met dit soort reacties. In Egypte - nota bene niet ver van mijn geboorteland - werd ik op straat constant om mijn kleur nageroepen. In wereldstad Istanbul grepen mensen in het voorbijgaan in mijn haar en wilde iedereen met me op de foto. Alsof ik geen toerist, maar een toeristische attractie was. Maar ook in Nederland kunnen mensen hun tengels niet thuishouden. Zelfs op de werkvloer is er aan mijn haar gezeten.