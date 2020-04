‘Blijf thuis’ botst met het idee van een intelligente lockdown

Precies een week geleden, ook al zo’n stralende lentedag, had ik op de heide bij Ermelo een kleine picknick georganiseerd met familie, het dringende BLIJF THUIS- advies schandelijk negerend. Natuurlijk was dat advies me niet ontgaan, dat BLIJF THUIS hing ook boven de snelweg, alsof de automobilist, dit lezende, alsnog rechtsomkeert zou maken. “Zie je nou wel, we moeten tóch thuis blijven!” Maar je hebt een intelligente lockdown of je hebt geen intelligente lockdown en het leek me juist zo verstandig van de premier, dat hij het aan ons toevertrouwt om het virus in te dammen terwijl we ook zorgdragen voor onze mentale en fysieke gesteldheid.

In dat verband snap ik die anderhalve meter en die neem ik dan ook strikt in acht (volgens sommige vrienden en familie té strikt). Maar dat BLIJF THUIS ging me te ver. Je begrijpt dat je niet met z’n allen moet samendrommen tussen de bloeiende tulpen, maar de bossen van Ermelo zijn ruim, oneindig veel ruimer dan de supermarkt bijvoorbeeld.

Daarbij is recreëren in de vrije natuur van ­levensbelang voor de gezondheid, dat weet een kind, zodat ik me gerechtigd voelde twee kleedjes op de heide uit te spreiden – keurig op anderhalve meter van elkaar. Natuurlijk kwam er meteen een hinderlijke drone boven ons vliegen, maar die kon ook van de politie zijn, zodat ik vriendelijk naar boven zwaaide en veelbetekenend wees op de verantwoorde afstand tussen de twee kleedjes. Ik hoopte stiekem dat meer gezinnen zo ongehoorzaam waren, vooral gezinnen met kleine kinderen.

In Duitsland hadden ze die BLIJF THUIS-regel niet, begreep ik later. Wel wordt verwacht dat je afstand houdt. Daarom kon de ‘Tagesschau’ datzelfde weekend verheugd melden dat de Duitse bevolking de bossen en parken juist wél had opgezocht om een frisse neus te halen. Das sonnige Frühlingswetter hat am Karsamstag bundesweit viele Menschen ins Freie gelockt. Dat had amper voor problemen gezorgd, zelfs niet in de stad, een enkel incident met jongeren daargelaten. Alleen aan de grens met Nederland ontstonden frustraties, want daar werden Duitsers gesommeerd huiswaarts te keren. Helaas waren velen ‘eigenwijs’, ze ‘dachten helemaal niet na’ over het gegeven advies, citeerde RTLNieuws een woordvoerder van de marechaussee. Eén Duitser zei zijn zieke schoonvader van 84 te willen bezoeken. “Dan heb je niet helemaal door in wat voor nare tijd we zitten”, aldus de marechaussee.

Vreemd, ik vermoed juist dat die Duitser precies wist in welke nare tijd we zitten, een tijd waarin senioren zó hulpeloos kunnen zijn dat een schoonzoon na rijp beraad kan besluiten het advies van Nederland in de wind te slaan en bij schoonvader aan te kloppen. “Trekt u het nog?” “Kan ik een boodschap doen?” Ook dat is namelijk mogelijk op anderhalve meter afstand.

Waarom irriteerde dat BLIJF THUIS me zo? Omdat het botst met het hele idee van een intelligente lockdown. Alsof we domme, eigenwijze kindertjes zijn, die het concept ‘anderhalve meter’ niet begrijpen. Zullen we elkaar vanaf nu weer aanspreken als intelligente volwassenen?

Leonie Breebaart is filosoof en redacteur van Trouw.