Blijf achter het stuur van die smartphone af!

Verzekeraar Interpolis verspreidde onlangs via sociale media een filmpje waarin een jongeman vertelt hoe hij achter het stuur met z’n smartphone bezig was, daardoor niet in de gaten had dat zich voor hem een file aan het vormen was, zodat hij met hoge snelheid op zijn voorligger knalde. In die auto zaten een moeder en haar zoontje. De moeder raakte zwaargewond, het jongetje overleed aan de gevolgen van het ongeluk.

Het filmpje werd vele duizenden keren bekeken. Dat is - hoe triest het verhaal ook is - een teken dat er een snaar is geraakt: het besef dat de smartphone in de auto grote gevaren met zich kan meebrengen, dringt gelukkig steeds verder door.

Autorijden en smartpho­ne-ge­bruik gaan niet samen. De oproep van Veilig Verkeer Nederland is welkom.

Maar nog niet genoeg. Smartphone-gebruik in het verkeer leidt tot een groeiend aantal ongelukken. En met de verwachte toename van het aantal weggebruikers én de nog altijd groeiende rol die de smartphone in onze levens speelt, zal de treurige voorspelling dat het aantal verkeersongelukken door smartphonegebruik zal stijgen, zeer waarschijnlijk uitkomen.

De oproep van Veilig Verkeer Nederland (VVN), vorige week, aan de Nederlandse regering om maatregelen te treffen is dan ook van harte welkom. De organisatie pleit ervoor dat smartphone-gebruik achter het stuur net zo stevig wordt aangepakt als rijden met drank op. Dat is een terechte oproep. Jarenlange campagnes hebben ervoor gezorgd dat alcohol en verkeer steeds minder vaak samen gaan.

Laat de politie veel meer inzetten op handhaving van de regels voor smartpho­ne-ge­bruik in de auto

Dat drinken en rijden niet samen gaan is zo langzamerhand gelukkig gemeengoed geworden. Daarbij heeft een degelijke handhaving ook zeker geholpen: wie heeft er niet op een avond in het weekend wel eens op een parkeerterrein moeten blazen? De pakkans is heel behoorlijk.

VVN wijst er terecht op dat het er met de handhaving van de regels voor smartphone-gebruik stukken beroerder voor staat. ‘Weggebruikers hebben niet meer het gevoel dat de politie meekijkt. De pakkans zit bijna op nul.’ Daar moet iets aan veranderen. Laat de politie veel meer inzetten op handhaving van de regels voor smartphone-gebruik in de auto. En blijf doorgaan met campagnes die bouwen aan het besef dat automobilisten onder het rijden van die smartphone moeten afblijven.

