Blaast tornado-Omtzigt straks de concurrentie omver in politiek Den Haag?

Het beloofde al een helse campagne te worden, gevolgd door een infernale formatie met zeventien partijen en een premier die misschien voor een eeuwigheid nog demissionair mag zijn. Met ook een bloedig gevecht tussen drie lijsttrekkers Caroline van der Plas (BBB), (onder voorbehoud) Frans Timmermans (PvdA/GroenLinks), en Dilan Yesilgöz (VVD) om het premierschap binnen te halen. Maar het kan nog erger.

Sinds het vertrek van pensionado Mark Rutte hangt een dreigende wolk hoog in de politieke hemel die de kracht van een tornado kan aannemen. De vraag is: wat gaat Pieter Omtzigt toch doen? Tot nu toe deed de slapende windhoos uit Enschede waar hij uitstekend in is: zich in stilte hullen, de spanning opvoeren, de speculaties voeden door alleen statig te zwijgen en plechtig na te denken. De Telegraaf peilde Omtzigt, in een onderzoek het vaakst ‘spontaan’ genoemd voor de post van premier. Het AD vroeg aan zijn lezers of die twister een eigen partij moest beginnen? 65 procent vond van wel, terwijl 18 procent antwoordde: ‘Lijkt me beter dat-ie stopt, hij was al eens overwerkt’.

‘Eens komt de tijd dat het niet meer hoeft voor mij’

Het is vanzelfsprekend aangenaam als je voortdurend het middelpunt bent van de belangstelling, dat het volk gepreoccupeerd raakt door je gezondheid, dat je meest idolate aanhang om je hulp schreeuwt, maar dit is niet langer vol te houden. Het kan natuurlijk een Boudewijn de Groot-optie worden, zoals in zijn chanson Wat geweest is, is geweest: ‘Eens komt de tijd dat het niet meer hoeft voor mij…’ Maar dit was voor de peiling van Maurice de Hond afgelopen zondag: als Pieter een partij sticht en aan de verkiezingen van 22 november meedoet, dan vermorzelt twister-Omtzigt de concurrentie met 29 virtuele zetels. Villadaken eraf bij de VVD (23 zetels), overstromingen bij PvdA/GL (22 zetels), graanschuren in lichterlaaie bij BBB (15 zetels). De druk op Omtzigt is nu immens. Maar als deze storm uitgeraasd is, zal er wel opnieuw gebouwd moeten worden in een landschap dat door crisissen wordt geteisterd.

Blijf klein, maar fijn

Mijn advies: doe het niet Pieter! Daar zijn duizenden redenen voor. Laat ik maar uit empathie met je gezondheid beginnen. Een partijleider moet veel incasseren en daar ben je te gevoelig voor. Je tranen na het verlies van de CDA-lijsttrekkerschapsverkiezing bewezen dat toen. En natuurlijk ook je burn-out, hoewel die ziekte wellicht deels strategisch was. Vervolgens twijfel ik aan je capaciteit om een omvangrijke groep te leiden waar zich mogelijk, gezien de snelheid waarmee die LPO (Lijst Pieter Omtzigt) uit de grond moest worden gestampt, ook een stel politieke avonturiers in heeft genesteld.

Dan: premier? Daar ben je niet voor gemaakt. Niets voor jou, die slinkse manoeuvres, leugens en actieve herinneringen, beloftes die niet worden waargemaakt, gedraai en verraad aan oude principes – allemaal dingen die tot de panoplie van een minister-president behoren. Nee, je bent een einzelgänger, een pitbull die onderzoekt, ontrafelt en aanklaagt. Daarom mijn idee: wel lijsttrekker, maar met hooguit drie namen op de verkiezingslijst. Klein maar fijn blijven, dankzij een zelf opgelegde beperking. Niet groter dan de SGP, zodat niemand bij jou kan aankloppen om het land te gaan leiden. Wel leider, maar dan van een miniclubje dat zich in de Kamer volledig aan het onderzoeken van misstanden wijdt. Geniaal, toch?

