Bisschop Curry gaat wel heel ver; schenkende liefde lost niet álles op

Er is kracht in de liefde, aldus bisschop Curry. Liefde, dat is liefde voor God en dat is naastenliefde. Liefde is niet egoïstisch noch is ze gericht op het ik. Liefde is opofferend en zodoende redemptive: verzoenend, helend. Altruïstische, opofferende, helende liefde kan levens veranderen. Want: er zit kracht in de liefde.

Wat zullen stellen doen als een jaar of wat later hun huwelijk toch niet is wat ze ervan gedacht hadden?

Een christelijker thema bestaat er natuurlijk niet. Maar veel mensen zullen er toch wel door verrast zijn. Want als je nooit naar de kerk gaat - de overgrote meerderheid tegenwoordig - dan hoor je eigenlijk nooit iets over de liefde. Althans over deze liefde.

Want we horen met zijn allen natuurlijk wel veel over een andere soort liefde. Niet de opofferende soort, waar bisschop Curry het over had, maar het begerende type. C.S. Lewis sprak in dit verband over need-love, de liefde die iets mist, ergens naar verlangt en hebben wil. De opofferende soort noemde hij gift- love: schenkende liefde.

Een preek over de schenkende liefde uitgesproken ter gelegenheid van een huwelijk tussen twee jonge mensen. Dat maakt de preek tot een vriendelijke vermaning. Want de liefde van twee mensen die gaan trouwen heeft overwegend een need-karakter. Het is de begerende liefde die hen bij elkaar heeft gebracht en die hen heeft doen besluiten te trouwen.

Opofferen Zonder de tegenstelling tussen de twee vormen van liefde expliciet te noemen, waarschuwt de bisschop Harry en Meghan dus dat een liefdevol huwelijk iets anders is dan wat ze zich er op dit moment bij voorstellen. Dat het niet is krijgen wat je begeert, maar je opofferen voor de ander, in goede en in slechte tijden. Het idee van de schenkende liefde spreekt me enorm aan. Het is gemakkelijk te begrijpen hoe belangrijk dit is voor een goed, gelukkig leven. Voor de individuele mens, voor de samenleving en voor de wereld. Maar bisschop Curry gaat wel heel ver. In zijn ogen is de schenkende liefde een oplossing voor alle problemen in de wereld. Daar slaat bij mij de twijfel toe. Een voorbeeld. Ik ken een stel dat al twintig jaar bij elkaar is en al twintig jaar een ongelukkig huwelijk heeft. Hij is aardig en zij is lief. Daar ligt het niet aan. Leuke mensen, allebei. Maar ze passen voor geen meter bij elkaar. Nou zouden ze toch bij elkaar kunnen blijven, als ze zich beiden maar genoeg opofferen. Door veel schenkende liefde over en weer zou dit huwelijk gered kunnen worden. Maar is dat nou werkelijk de moeite waard? Beiden zijn duidelijk beter af als dit huwelijk zou eindigen. De dagelijkse ellende van met elkaar om moeten gaan is dan voorbij en beiden krijgen een nieuwe kans om iemand te vinden die wel bij hen past. En dit is het geval bij veel stellen: wat zullen die doen als een jaar of wat later hun huwelijk toch niet is wat ze ervan gedacht hadden?